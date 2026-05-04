有片！陪拿助行架婆婆外出　外傭舞動身體跟隨　網民讚：熱愛工作

如何將1份沉悶的工作變得有趣？快來看看這名外傭的示範！台灣有男生於網上分享影片，見到1名外傭照顧1名拿着助行架外出的婆婆時，在其身後聽音樂舞動身體，樂觀的工作態度和趣緻的畫面引來一眾網民熱議和讚賞。



網民紛紛表示，「比那些把爺奶當作手機支架在直播的有職業道德多了」、「至少她很有耐心的陪在阿嬤後面」、「而且她的眼神都盯着阿嬤看，沒有因為專注在手足舞蹈上而忽視阿嬤」、「長照真的很辛苦，需要樂觀開朗的人，才做的久做的好」。



有網民笑說，「也許阿嬤為了逃離她，硬生生的走路速度加快」、「醫學奇蹟啊，行動不便、需要拐杖的老人跑起來了」、「阿嬤步數3,000，外傭步數20,000」。



台灣有男生於網上分享影片，見到1名外傭照顧1名拿着助行架外出的婆婆時，在其身後聽音樂舞動身體。（Threads@chris___1027）

該男生於Threads發文發片讚賞，「看得出來這位小姐很熱愛她的工作」。影片見到，1名婆婆拿着助行架慢慢行走，其身後有名外傭手舞足蹈向前走，外傭未有越過婆婆或催促，而是跟隨婆婆步伐舞動身體，其間聽到影片中有把男聲笑說是「台北奇景」。

陪拿助行架婆婆外出 外傭舞動身體跟隨

有網民隨即留言分享另1段影片，表示也曾見過疑似同1對婆婆與外傭，見到該外傭無論在何時何地，都跟在婆婆身後聽音樂，跟着節奏跳舞。

外傭手舞足蹈跟隨婆婆向前走。（Threads@chris___1027）

有網民分享另1段影片，表示也曾見過疑似同1對婆婆與外傭，見到該外傭無論在何時何地，都跟在婆婆身後聽音樂，跟着節奏跳舞。（Threads@chris___1027）

網民：長照真的很辛苦，需要樂觀開朗的人

不少網民紛紛讚賞外傭，「這才是真正的好外傭，而不是那種把阿公當手機架的」、「長照真的很辛苦，需要樂觀開朗的人，才做的久做的好」、「她好可愛喔，我覺得有她幫忙照顧，阿嬤就不會覺得日常死氣沈沈」，又笑說「阿嬤是藝人嗎？為什麼走路旁邊還有dancer」、「有沒有可能阿嬤本來不會走，為了遠離她才走起來的」。

有網民指出，生活和工作最重要是懂得自得其樂，「很佩服可以把別人所謂的『無聊工作』做到很有趣的人！用正面心態來看待工作，就可以做得好，做得開心，反觀一直抱怨工作的人，每天看起來都低氣壓，一般來說在表現上就不會太好。生活總是有不如意的事情，但要讓煩悶的情緒困擾多久都是自己可以調整的！開心上班很棒」。

（Threads@chris___1027）