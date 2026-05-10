有片！外傭屯市外粗暴對待輪椅婆婆　狂拍打致喊叫不斷惹網民氣憤

「希望婆婆的家人知悉事件！」有男子於網上發文指出，於屯門市廣場外目擊1名外傭粗暴對待1名坐輪椅婆婆，外傭將婆婆推到牆邊，不斷用手拍打婆婆，婆婆不斷大叫，外傭發現被拍後立即推婆婆離開，男子追上前質問，並警告「唔好以為你嘅所作所為冇人知」，外傭竟囂張地做出讚好手勢，令他氣憤難平。



網民大讚男子見義勇為，「欣賞樓主喺拍片之餘，仲上前出聲，做得非常好！」、「好多謝你會出聲，婆婆嘅無助神情已經係答案」。



網民又擔心婆婆道，「見到樓主問婆婆嘢嘅時候婆婆嘅眼神好委屈，有口難言咁，雖然婆婆唔係我親人但見到呢個畫面都好心噏，希望呢條片推到畀婆婆家人，而且家人會喺屋企裝返個cam保障婆婆」。



有男子於網上發文指出，於屯門市廣場外目擊1名外傭粗暴對待1名坐輪椅婆婆。（Threads@w4321w1995219）

「冇人想自己阿爸阿媽老咗俾人咁樣粗暴對待。」該男子於Threads發文指出，事發於5月8日下午5時、屯門市廣場外，他目擊有外傭將坐輪椅的婆婆推到牆邊，「不斷用手拍打個婆婆，個婆婆不斷係咁大叫」，引起他的注意，他立即拿起手機拍片做證據。

外傭狂拍打輪椅婆婆致喊叫不斷

男子其後上前欲拍攝外傭樣貌，外傭發現被拍後立即推婆婆離開，男子追上前質問，並警告「唔好以為你嘅所作所為冇人知」，詎料「個工人仲好囂張咁畀個手指公我，我真係着咗」。

穿黑色上衣的外傭與輪椅婆婆在樓梯旁，聽到一陣嘈吵聲後，外傭大力推開婆婆貼了大片紗布的手。（Threads@w4321w1995219）

穿黑色上衣的外傭與輪椅婆婆在樓梯旁，聽到一陣嘈吵聲後，外傭大力推開婆婆貼了大片紗布的手。（Threads@w4321w1995219）

男子質問外傭：見到你好粗暴咁對婆婆

從男子上傳的第一段影片見到，穿黑色上衣的外傭與輪椅婆婆在樓梯旁，聽到一陣嘈吵聲後，外傭似想拿走婆婆手上的手機，大力推開婆婆貼了大片紗布的手，婆婆未有發出任何聲音或反抗行為，而外傭接着玩手機。第二段影片聽到，婆婆未有說話，只是發出喊叫聲。

第三段影片，外傭推婆婆離開，男子跟上前拍攝，即場質問外傭「我見到你好粗暴咁對呢個婆婆喎」，又問婆婆「佢（外傭）係咪好粗暴咁對你呀？」，婆婆未有回應，看向鏡頭神情無助。男子續向外傭指出，「你知唔知呢條片如果上咗網嘅話，你返家鄉㗎啦可以，你唔好咁對個婆婆呀，知唔知呀」，影片就此完結。

第二段影片聽到，婆婆未有說話，只是發出喊叫聲。（Threads@w4321w1995219）

第三段影片，外傭推婆婆離開，男子跟上前拍攝。（Threads@w4321w1995219）

第三段影片，外傭推婆婆離開，男子跟上前拍攝。（Threads@w4321w1995219）

男子：想影畀婆婆屋企人知佢受緊虐待

男子指出，「呢度每個人可能而家係年輕人，但將來大家都係會變老，你哋嘅屋企人都會變老，你愛嘅人都會變老，你唔會想你自己或者你覺得重要嘅人將來都受到咁嘅對待，婆婆亦都冇反抗能力，甚至不能說話只可發出聲音」。

男子直言，「我唔想行過睇到覺得慘就算，我想影低佢畀婆婆嘅屋企人知佢媽媽係受緊虐待」，盼望婆婆的家人看到帖文及影片，進一步跟進。

男子跟上前拍攝，即場質問外傭「我見到你好粗暴咁對呢個婆婆喎」。（Threads@w4321w1995219）

網民：僱主一定要即刻報警，唔好啞忍

網民感激男子拍片及質問外傭，「多謝樓主拍低證據，希望大家幫手推到畀婆婆屋企人睇到。老人家辛辛苦苦一世，唔應該老咗要受咁嘅粗暴對待。睇片見到婆婆個樣真係好驚、好無助，好彩樓主無扮睇唔到」、「好彩仲有人關心同自己無關的弱小老幼！在外面都咁，在家俾佢打死都似」。

有網民表示，「睇到好嬲，請姐姐照顧屋企人，係基於信任。如果發現有任何虐待迹象，僱主一定要即刻報警，唔好啞忍。婆婆冇能力保護自己，我哋要幫佢發聲」。

近鏡見到婆婆手上貼有大片紗布。（Threads@w4321w1995219）

男子問婆婆「佢（外傭）係咪好粗暴咁對你呀？」，婆婆未有回應，看向鏡頭神情無助。（Threads@w4321w1995219）

網民斥外傭：佢唔係服侍老人家，而係要虐待

有網民稱認得同1名外傭，「我記得佢以前喺樂富做工人時，已經對坐輪椅伯伯，都非常粗暴，輪椅伯伯行動不便，佢就用隻腳踢伯伯雙腳。希望全港僱主唔好再請依個工人，佢唔係服侍老人家，而係要虐待老人家」。

有網民認為，「有機會係婆婆有腦退化，鬧緊情緒，姐姐又唔懂得處理引起爭執，真係要識處理唔容易，因為我都係照顧者，試過大B鬧情緒，畀水佢飲，竟然發怒成杯水淋到我濕晒，所以要睇清楚」，有網民反駁指「都唔係可以施虐嘅原因，你搞唔掂可以搵人幫手，同人講話自己唔得、做唔到，再諗辦法，好過咁樣發泄喺個弱者到」。

（Threads@w4321w1995219）