外傭深夜反鎖大門！僱主一家三口險無屋返　4行為即時解約無需賠

僱主回家前要通知外傭？本港有網民在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文表示，他們一家三口外出直至深夜才回家，發現外傭竟反鎖單位，外傭開門後解釋「已經咁夜」，以為僱主他們「唔返嚟」。樓主狠批「返自己屋企幾點都可以返，點解我返屋企要通知佢？」，在網上詢問應否將她解僱。



樓主一家三口外出夜歸，發現外傭反鎖單位，外傭事後解釋以為僱主他們「唔返嚟」。（AI生成圖片）

網民斥零尊重 提議改用電子門鎖

樓主在表示該名外傭來工作5個月，近日他們一家外出深夜歸家，回去發現「畀姐姐反鎖係屋外」、「我哋未返屋企，佢鎖咗門，我可唔可以告佢」。外傭開門後指夜已深「個個都瞓晒，以為我哋唔返嚟」。他驚訝回家竟然需通知外傭，「佢係咪黐線㗎」。

大量網民在帖文留言，「報警，點知佢係咪喺裡面做咩危險嘢」、「屋契喺工人度咩？幾時到佢話事？告埋佢非法霸佔都得」、「我都試過，我哋按咗5分鐘門，工人都無開，最終搞咗15分鐘，原來發現佢落咗門鎖鏈，解決方法︰換咗電子門鎖」、「爆佢啦！僱主未返屋企，做咩鎖門？」。

樓主正式解僱外傭

樓主在帖文補充，已正式解僱該名外傭，「佢想諗住沖埋涼先走」、「仲話我哋唔尊重佢唔WhatsApp通知佢我哋會返屋企」。樓主指出，對方工作約5個月，每次她放假後回家，「我哋都唔會反鎖門，直到佢返嚟之後先會反鎖屋企門」，質疑是誰不懂得尊重別人。

樓主解僱該名外傭。（AI生成圖片）

僱主應給予時間適應和學習

綜合僱傭中介公司和入境事務處資料，外傭抵埗履行職責，僱主應給予她適當輔導及培訓，一旦外傭工作未如理想，僱主應先考慮外傭是否已有足夠觀察期、適應期及學習期。如果工作表現持續不理想，僱主應給予她輔導，以及了解原因，然後再觀察至少兩個星期，其間再次進行家務訓練，繼而再觀察最少兩個星期。倘若情況仍沒有改善，僱主可以考慮解僱外傭，如果無法提前一個月通知解約，僱主需要支付外傭一個月薪金，即是代通知金。

外傭違規 僱主可以即時終止合約

倘若外傭在受僱期內有違規行為，僱主無須給予通知或代通知金，可以即時終止合約︰

1. 蓄意不服從合法合理的命令

2. 行為不當

3. 有欺詐或不忠實行為

4. 經常疏忽職守

僱主和外傭必須在合約終止日期起計的7天內，各自向入境事務處處長提出書面通知。（資料圖片/廖雁雄攝）

解約後須7天內通知入境處 外傭留港限期兩周

僱主和外傭必須在合約終止日期起計的7天內，各自向入境事務處處長提出書面通知，雙方均可使用免費網上服務通知入境處有關終止合約事宜。若合約提前終止，外傭只可獲准在本港逗留至合約終止後的兩個星期，抑或至獲准逗留期屆滿為止，兩者以較早的日期為準。一旦外傭在逗留期限過後仍未離開香港，可能會遭到刑事檢控，協助和教唆外傭逾期逗留的人士同樣可能遭受刑事檢控。

（Facebook群組「聘請工人姐姐關注組 」）