貨車尾驚見掛內臟！網民笑：戚家少爺咳跌咗　猜測：似係心嚟㗎！

周星馳電影《九品芝麻官》中，戚家少爺因病咳嗽，甚至向周星馳飾演的包龍星咳出「潤」（即是人肝），成為經典一幕。本港有司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1張照片，可見密斗貨車在馬路停下，車尾下方近防撞鐵架位置，懸掛着1件粉紅色疑似內臟物體，表面有皺摺和不規則形狀，不排除搬貨時跌出，樓主笑言「師兄，你跌咗塊潤呀！」。



密斗貨車在馬路停下，車尾下方近防撞鐵架位置，懸掛着1件粉紅色疑似內臟物體，表面有皺摺和不規則形狀，不排除搬貨時跌出。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民：戚家肺癆鬼跌咗

帖文引來許多網民留言，有人想起《九品芝麻官》情節，笑稱「戚家肺癆鬼咳跌咗」，有人表示「瑞士山區肺？」、「似係心嚟㗎，豬兄」、「有人跌咗個死到涼透透嘅心」、「轉頭應該都熟咗食得」、「冇心肝」。而從內臟形狀來看，最多人猜是動物的心臟。

網民笑言「戚家肺癆鬼咳跌咗」、「瑞士山區肺？」、「似係心嚟㗎，豬兄」、「轉頭應該都熟咗食得」、「冇心肝」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

食物原材料放入已蓋好容器內 貯存在攝氏4度或以下環境

食物原材料在戶外極易孳生細菌，導致變質和食物中毒風險，食物環境衞生署在官網解釋，無論是蔬果或肉類，任何食物從已屠宰的動物身上取出，都會隨即開始腐壞，速度和引致食物腐壞的細菌和霉菌的孳生速度有關，所以必須貯存在恰當的環境，例如適當溫度、濕度、光線和空氣，放入適當和已蓋好的食物容器內，最好貯存在攝氏4度或以下環境，抑制細菌繁殖。

周星馳電影《九品芝麻官》中，戚家少爺因病咳嗽，甚至向周星馳飾演的包龍星咳出「潤」（即是人肝），成為經典一幕。（《九品芝麻官》截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

相關連結：大埔露天肥豬膏放題？貨車尾驚見多隻鷺鳥覓食 網民嘲︰食咗三高

即使是不值錢的下欄食材，都應該妥善處理。網上流傳1條影片，顯示有密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食，目擊者在帖文留言表示：「司機，你再唔返嚟，啲肉被啲雀食晒㗎啦！」



大量網民留言討論，指出現場是大埔富善街停車場，相信該批肥豬膏是用作炸豬油，更有人上載在現場拍攝的同類照片。許多網民留言指「日日都有㗎啦」、「開餐啦喂」、「露天放題」、「非法餵飼」、「食咗三高呀」。



1輛密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1輛密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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大埔露天肥豬膏放題？貨車尾驚見多隻鷺鳥覓食 網民嘲︰食咗三高