大埔露天肥豬膏放題？貨車尾驚見多隻鷺鳥覓食　網民嘲︰食咗三高

即使是不值錢的下欄食材，都應該妥善處理。網上流傳1條影片，顯示有密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食，目擊者在帖文留言表示：「司機，你再唔返嚟，啲肉被啲雀食晒㗎啦！」



大量網民留言討論，指出現場是大埔富善街停車場，相信該批肥豬膏是用作炸豬油，更有人上載在現場拍攝的同類照片。許多網民留言指「日日都有㗎啦」、「開餐啦喂」、「露天放題」、「非法餵飼」、「食咗三高呀」。



1輛密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

目擊者︰司機，你再唔返嚟，啲肉被啲雀食晒㗎啦

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，長約8秒，可見1輛密斗貨車停在大埔富善街路邊，尾板擺放多籃疑似肥豬膏，因沒有任何遮蓋，所以引來鷺鳥飛來覓食，其他途人見狀拍攝。樓主在帖文指出「司機，你再唔返嚟，啲肉被啲雀食晒㗎啦」。

網民上載在現場拍攝的同類照片。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民笑言︰先生，呢度唔准餵雀㗎

許多網民在帖文熱議，懷疑有機會是肥豬膏和豬皮，「呢啲回收去炸豬油」、「呢啲肥膏攞去炸豬油」、「製造豬油嘅下欄肥膏」、「係咪炸豬油都好啦，好唔衛生」，更有網民上載在現場拍攝的同類照片，顯示有鷺鳥站在貨車尾板疑「等開餐」。大量網民笑言「放題任食」、「先生，呢度唔准餵雀㗎」、「豪華自助餐」。

