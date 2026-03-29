坑口酒樓連環爆食安災難！ 食物黏小蟲及生豬肉　食客公審報食環

食肆除了食物味道外，更要注重食物衛生安全。有女網民在社交平台群組發帖，大呻在將軍澳坑口1間酒樓的不快用餐經驗。她與家人到酒樓吃飯，發現炸豆腐黏住生豬肉，包點上面有黑色小昆蟲，蒸魷魚更是全生就端上桌，認為衛生情況令人擔憂。



有網民認為不容忽視，「向食環署反映，是否更合適」、「以後唔幫襯就係最好懲罰」。



樓主大呻包點上有黑色小昆蟲。（Facebook@「香港茶餐廳及美食關注組」）

有女網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，大呻在將軍澳坑口1間酒樓吃飯，但發現食物質素差，一碟炸豆腐有粒豆腐上面黏住一小塊疑似生豬肉，而一個包點上亦黏有一隻黑色小昆蟲，而她又指「蒸魷魚全生畀客食」。

食物黏有昆蟲及生豬肉 反映問題被無視

樓主向懷疑是負責人的女店員反映問題，對方只是「哦」一聲後走開，十分無禮貌，「係咪習慣咗食物長期出現問題，所以不當一回事？」。樓主認為酒樓的衛生及食物質素恐怖，「如果老人家／小朋友，睇唔清楚直接食咗生豬肉咁點算？大家真係要小心」。

炸豆腐上有一小塊疑似生豬肉，樓主形容酒樓的衛生及食物質素「恐怖」。（Facebook@「香港茶餐廳及美食關注組」）

已報食環署檢舉酒樓

帖文引來不少網民留言建議樓主認真向食環署投訴，「向食環署反映，是否更合適？」，亦有網民認為「以後唔幫襯就係最好懲罰」、「無需小心呢間酒樓，以後唔幫襯！酒樓集團不重視質素，也不重視食客的意見」、「當場唔食走人啦」。

樓主其後留言回覆已向食環署傳相片檢舉涉事酒樓。