收工不回訊息怕考績吃暗虧　7成社畜被迫待命　離線權成討論熱點

因智能手機普及，現代人下班後常陷入「被迫待命」的焦慮。



據日媒靜岡放送報導，日本社會近來對「離線權」有熱烈的討論。「離線權」主要是保障員工在非工作時間，有權拒絕處理來自主管或同事的公事。2025年12月Mynavi調查顯示，高達七成正職員工在下班後仍收到來自主管或同事的訊息，更有四成以上還得處理客戶的「連環call」。這種變相加班促使日本政府將其納入勞動政策審查，希望在2027年後能制定明確法規。

示意圖（Unsplash@Mikey Harris）

其實，「離線權」在歐洲早已行之有年。法國於2016年率先法律化，明文規定員工下班後有權利不回信；西班牙也立法保障「數碼斷聯權」。相較之下，美國紐約市的提案則因企業反對而胎死腹中，英國、德國也尚未立法。目前日本許多企業通訊軟件，如LINE WORKS已陸續開發出「預約傳送」等功能以避免假日打擾。專家強調，企業若想落實「離線權」，首要任務是明確定義何謂「緊急事項」，並扭轉主管「沒秒回就扣分」的舊觀念。

該議題在網絡引發強烈共鳴，網友紛紛大吐苦水。有過來人痛訴，休年假時常接到主管交辦不緊急的庶務，痛批越是缺乏獨立解決能力的人，越喜歡在假日傳訊息。此外，有人從職場公平性切入，指出當周遭同事都在下班秒回訊息時，那些因為育兒或照顧家庭而無法配合的人，就會產生罪惡感，甚至在考績中吃暗虧。長久下來，職場將變得容不下無法隨時隨地工作的正常人。

有位連休喪假都帶著公司手提電腦的網友提到，尤其是需要處理國外事務的行政職位，加上公司以增加效率為名、行刪減人力之實，很難不在休假時工作。但也有另一位網友提出因應方式：「在休長假前，先和國外客戶聯繫即可，對方應能理解」。

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