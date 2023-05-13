離職｜打工仔辭職竟被上司建議即日走　事主不忿　網民這樣分析

離職前上班族總會先想好理由，避免上司問起尷尬，不過日前有位女網民表示，她向上司提起離職，預計做到月底，自認這樣符合預告期，沒想到上司卻告訴她「如果要這樣提離職，就做到今天就好」，網友看完直言「如果上司這樣說，代表這員工不符合他所需要的能力」。



經網民解釋，又覺得上司這建議是有點道理！（按圖了解）

+ 8

一名女網友在Dcard發文表示，她下班時向上司提離職，預計做到5月底結束，她算過從去年10月入職，這樣剛好符合預告期，不過上司卻回應「如果要這樣提離職，那就做到今天就好，因為現在人事凍結，如果要遞補員工，必須要員工離開後才能另外找人」，而事主反駁「這樣不對吧？如果要做到當天離職，那我就月底再提離職就好」，上司則回「如果妳要這樣想的話，就這樣辦吧」。

對此，事主發問「這樣問題要怎麼解決？我上網查資訊，要依員工提的時間為主，如果公司有其他時間提議，要和員工協調，並取得員工同意」。她補充說明，自己4月底請假到5月初時，就已經把工作進度交給上司，所以連交接都不用交接，避免又有新工作造成麻煩。

接著，她指出自己不願意當天離職的原因，在於希望做到月底能領這幾天的錢，因為自己的錢存在非活存，希望能夠多存一點。而事主也覺得上司很希望自己離職，因為她和上司沒有在同個溝通頻率，工作後期上司越兇，自己也越怕他，因此去年剛入職一個月時，她就有提過離職，但後來被慰留。

文章曝光後，引來網友熱議，有人直言：

．「以上司心態來說，會這樣講其實就是這員工也不太符合他所需要的能力，與其在這裡拖垮他的工作進度，不如早點讓他開始招募新的員工，還比較有機會能好好幫他的忙，但是妳又頂他一句說你要做到月底，他只好傻眼回答就照妳的意思」

．「上司沒慰留就代表妳不是他們要的，那就趁早離開吧」

．「看預告期的薪水是不是照給，最理想是當天就讓送妳上路並補上預告期的薪水，以資方的角度，誰知道妳接下來會不會惡搞，反正都提離職了，能盡速切割對公司才是上策」



【延伸閱讀，更多打工仔辭職見聞】

辭職｜事主難耐無能上司 宣稱過年後離職 怎知結局比預期更精彩

+ 3

轉工｜壓力大寧減人工轉工？ 37歲打工仔苦惱 網民一語道出關鍵

+ 8

延伸閱讀：

上班族36k月薪三原因想辭職 網排隊應徵：介紹給我做

遭裁員後身體驚現4大改變！他訝異：這就是我要的生活

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】