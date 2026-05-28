職場「辛苦了」這句話切勿亂說！網民列5句辦公室口頭禪最易踩雷

職場上有許多潛規則和眉角。一名網友近日在Dcard發文表示，看到有人討論在工作書信或日常對話中，經常使用「辛苦了」其實會讓部分人感到反感。



讓她立刻翻出自己過去寄出的信件，結果發現幾乎每封信結尾都有「辛苦了」，忍不住自嘲「我會不會直接被罵爆啊」。貼文曝光，引發不少上班族共鳴。

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部分人之所以不喜歡「辛苦了」，是因為這句話給人一種「幫不上忙卻又硬要說點什麼」的感覺，聽起來像是禮貌性的敷衍。另外，「煩請」一詞也被點名容易讓人感受到命令語氣，但原PO坦言自己過去一直認為這樣的用法相當專業，想問問看大家有注意到這個眉角嗎？

文章一出後，有一派人表示不會特別在意說「辛苦了」。

「我可以接受辛苦了，感覺就跟謝謝差不多，不用太鑽牛角尖」

「有的人會覺得辛苦了是上對下的用語，但我個人覺得不會啊就是一個慰問的用詞而已」

「就跟會跟店員說謝謝一樣，我覺得是一種禮貌跟體諒的用語」

「我常說辛苦了、謝謝，就很普通的禮貌性用詞啊」

「人生很累了還這麼敏感」



但也有人認為，

「辛苦了我倒覺得還好，用『請、謝謝、不客氣』就好了，沒頭沒尾來個辛苦了很多餘」

「之前講辛苦了被主管糾正，她說這是上對下用語，對客戶或主管講的話很沒禮貌」

「我覺得煩請蠻討厭的，很命令式」

「辛苦了=上對下，下對上一律用謝謝」



此外，過去也有報導列出辦公室最煩口頭禪，上班族表示最討厭的就是「你覺得呢？」、「你說呢？」，認為這類反問句最討厭，因為看似把決定權丟回來，但實際責任仍在下屬身上。

網友也列出自身經驗，像是：

「這個不急可以慢慢做，然後過幾小時後，突然給了期限要交出來」

「你懂我意思嗎？這句話真的有毒，連不會講的都跟著講了，聽了超煩」

「我不知道欸。每次聽到我頭就痛痛的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】