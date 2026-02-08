打工仔升職成店長後悔莫及　嘆慘變夾心層兼OT　加薪微薄責任倍增

職場有許多眉眉角角，不論是當小員工或是管理階層，都有各自的難處。



日前有位主管表示，他原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，直呼「後悔升管理職了」。對此，過來人表示：「當主管一定要有一個特別強的能力，像是專業能力或是管理能力。」

示意圖（Unsplash@Marten Bjork）

一名網友抱怨自從升上店長後，責任增加許多：

一名網友在Dcard發文表示，他以前擔任職員，因為業績好，店長又離職了，因此公司將他升為主管，但沒想到接下來出現一連串問題。像是要負責整間店的業績，各間店的競賽壓力大，而除了業績以外，最讓他頭痛的是「帶人問題」，新人難以管理，又被夾在高層之間，經理常常覺得他「沒把人帶好」。

原PO接著補充說明，同級的店長看起來和平，但其實會互相詆毀，他又不喜歡內鬥，因此常常成為箭靶。他無奈表示：

我常常留下來加班，有次還在店裡做到凌晨才走。

因為事情做不完會被上級責怪，往下要求員工處理，又容易被抱怨，因此文末他表示，以後他應該不會再當管理職，薪水才增加幾千元（台幣，下同），卻要扛一堆責任。

文章曝光後，許多職場老鳥給建議：

「當主管一定要有一個特別強的能力」

「像是專業能力或是管理能力」

「我打死不做管理職，又不是多幾萬塊，淌混水幹嘛？」

「管理職就是領沒多少錢，但上下都會得罪的職位」

「如果不是很缺錢，又長袖善舞的話，真的不建議去接主管職」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】