泰男與女友赴日打黑工！揭共同收入遭母花光兼欠巨債　女友怒分手

許多人都想努力賺錢規劃將來，但美夢隨時變成噩耗。泰國1名年輕男子在Facebook群組透露慘痛經歷，表示於2010年和女友一起偷渡到日本非法打工，希望存錢返回泰國結婚，樓主的叔叔當時已在日本從事漁業工作，泰男便跟隨男親友一起打工，負責搬運重物。由於人在海外，所以泰男獲老闆答應將月薪匯入母親帳戶託管，十多年來總數約788萬泰銖（約183萬港元）。



樓主在日本非法打工，負責搬運重物。（AI生成圖片）

泰男身體走下坡 計劃返國與女友結婚

到了2018年，男親友因背痛而返回泰國，剩下樓主和女友留在日本，而近年樓主身體同樣走下坡，出現背部和膝蓋疼痛，而他與女友前交往逾16年，均是快到35歲，如果連同女友收入，2人積蓄合共超過1,500萬泰銖（約349萬港元），婚後即使將這筆錢存入定期存款或進行投資，賺取的利息都足夠生活，於是決定返國結婚。

驚悉母親花光積蓄兼欠巨債 女友怒提分手

樓主最近向母親表示即將返鄉結婚，但母親總是含糊其辭，甚至找藉口掛斷電話，令他隱約察覺事有蹊蹺。當他回到泰國後，發現母親銀行帳戶空空如也，原來錢全被花光，甚至另欠巨債。女友得知消息後提出分手，樓主當時開車將前女友送回家，並向女方母親道歉，繼而獨自踏上歸途，一邊駕駛，一邊狂哭。

母親花光樓主所有積蓄，而且欠下巨債，而女友即提出分手。（AI生成圖片）

兒子離家拒還錢 母親以死相逼

過了兩、三天後，債主上門討債，樓主還清部份債務，隨後接到抵押貸款投資事宜，他才得知母親連住所都抵押了。樓主根本無錢還清欠款，結果與母親爆發口角，即使母親以死相逼，樓主仍無意繼續還債，心灰意冷下打包衣物搬離，投奔到曾在日本打工的男親友住所。往後1個月後，母親屢次「一哭二鬧三上吊」，要求兒子打工還債，但不獲理會。

樓主十多年來下總數約788萬泰銖（約183萬港元）工資，但被母親全數花光。（網上圖片）

泰男理解前女友決定

樓主沒有怨恨女友堅決分手，稱理解對方決定，只能慨嘆自己非常倒霉，而相關帖文已被刪除。

挪用他人財產 最高判囚3年

在法律層面方面，即使樓主將積蓄交由母親託管，仍然屬於樓主財產，母親無權使用。在泰國，根據《刑法》第352條，任何人佔有屬於他人的財產或共同持有的財產時，行為屬於挪用，可被判處最高3年監禁或罰款6,000泰銖（約1,400港元），或兩者併罰。

（Facebook）