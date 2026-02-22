養父母變提款機！她翹家逾10年只討錢　老夫妻還債心痛斬斷31年情

今時今日「養兒防老」的觀念漸變得過時，子女反過來「啃老」反漸見普遍。台灣桃園1對夫妻早前收養了1名女童，但養女剛成年後開始蹺家不歸，甚至欠下大筆債務，他們10多年來盼望女兒回家，但等到的只有索錢簡訊和討債集團持續上門追數。老夫婦最終心灰意冷，向法庭申請終止收養關係，法官經審理後批准他們斬斷31年親情。



養女於2013年高中畢業後，性格180度轉變，逐漸疏遠養父母，甚至開始蹺家不歸。（AI生成圖片）

高中畢業後性格180度轉變 開始蹺家不歸

台媒於今年2月報道，涉事夫妻住在桃園龜山，1994年12月10日收養1名女嬰作為養女，將她悉心扶養長大，但女兒2013年高中畢業後，性格180度轉變，逐漸疏遠養父母，甚至開始蹺家不歸。養女自2022年起徹底不歸家，即便夫妻透過訊息表達關懷，希望能進行視訊通話，卻遭女兒冷漠拒絕。

欠下大筆債務

最讓夫妻不堪其擾的是，女兒欠下大筆債務，總是有銀行或融資公司不斷致電催款，自2023年起，他們陸續接到多通沒有出聲的不明電話，夫妻擔心養女是否遭人利用或遇騙。同年1月8日，他們報案尋找失蹤女兒，對方8天後被警方尋獲，但她仍然拒絕回家。

代償還部份債務 養女繼續要求幫手還錢

由於女兒欠債，加上有不明人士經常上門騷擾，夫妻愛女心切，2025年多次協助清還部份債務，女兒不但沒有感恩，反而食髓知味，要求養父母繼續代還錢，夫妻再次要求她回家卻遭拒，之後只有在索錢時，女兒才會主動聯絡，但仍然拒絕回家團聚。

由於女兒欠債，加上有不明人士經常上門騷擾，夫妻愛女心切，2025年多次協助清還部份債務。（AI生成圖片）

申請終止收養關係

女兒目前已經31歲，蹺家史超過10年，夫妻迫於無奈，向桃園地院申請終止收養關係，提供戶籍謄本、多次償還養女欠款收據、報案紀錄等，尚有母女對話紀錄顯示，女兒多次傳送欠款帳單要求代為還債，聲稱「走投無路了，我想拜託媽可以幫我想想辦法嗎？」、「我快被公司辭退了，小孩也要養」、「我想最後一次跟媽拜託，因為沒有朋友」等，但對於母親多次詢問何時回家的訊息，則已讀不回。

法官批准斬斷31年親情

養女經過法院2次合法通知後，始終沒有出庭應訊，也沒有提交任何文件，為自己辯護或表達維繫親情的意願。法官認為，案中養女長期離家出走，將養父母視為提款機，「啃老」行為令到雙方感情出現難以回復的破裂，早已沒有親情互動和信賴基礎，無法達成收養目的，批准申請人終止和女兒之間的收養關係，全案仍可上訴。

（綜合）