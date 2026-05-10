內地29歲巨嬰沉迷直播　為打賞狂借網貸　病父發薪助買樓兼顧還債

傾家蕩產地打賞，害自己也害了身邊人。浙江金華1名經營加工廠的父親，為培育 29 歲兒子成才，請他打工包吃住還有7,000元（人民幣，下同，約8,050港元）薪金，另設年終獎金，甚至幫他置業付首期。豈料這位「太子爺」不僅工作懶散，還沉迷網絡直播，為打賞唱歌主播欠下5萬元（約5.8萬港元）網貸。為逃避父親管束，選擇住在簡陋的工廠「通宵玩手機」。事件登上微博熱搜，引發社會對「巨嬰」及網貸危機的熱烈討論。



「太子爺」竟還沉迷網絡直播，為打賞欠下5萬元（約5.75萬港元）網貸，令父親非常痛心。（網絡圖片）

父開工廠聘請兒子 出首期買樓要求自行供樓

內媒報道，王父在紹興經營包裝紙加工廠，為培養兒子責任感，他開出月薪7,000元聘請兒子小王（化名），另設年終獎金，更承擔其日常開銷。王父自身曾因冠心病接受心臟手術，儘管身體狀況不佳，仍為兒子買樓並支付首期，只要求兒子自行承擔每月2,400元（約2,800港元）按揭，希望他學會獨立承擔責任。

王父安排兒子在自家工廠工作，不僅發薪金，更承擔其日常開銷，完全無需花費個人開支。（網絡圖片）

盡管身體狀況不佳，王父仍傾盡積蓄為兒子購買房產並支付首期。（網絡圖片）

狂借網貸5萬打賞主播 為夜晚玩手機搬入工廠

可是，王父最近頻繁接到網貸催債電話，發現兒子欠下5萬元網貸。他追問下，兒子承認已沉迷看唱歌主播2年，不停打賞，一路以「借新債還舊債」的方式拖延時間，隱瞞家人至今。未料小王欠債後仍無悔意，不僅消極工作，為擺脫家人管束竟搬離住所到環境惡劣的工廠內居住，方便晚上玩手機、看直播。

小王承認自己兩年沉迷觀看唱歌類主播，為了獲得主播關注，他不惜借網貸瘋狂打賞，累計欠下約5萬元（約5.75萬港元）債務。（網絡圖片）

網民嘆借網貸門檻低 沉迷直播易不理性消費

事件曝光後引發網民熱論，有網民認為王父過度照顧兒子，令他全無責任感，最終沉迷虛擬世界、逃避現實責任。也有網友認為，現時太多年輕人沉迷網絡直播，借網貸的門檻又低，令他們容易做出不理性消費。

小王不僅工作狀態消極，為了擺脫家人的管束，竟然工廠內居住，只為獲得晚上隨意玩手機、看直播的自由。（網絡圖片）

最終，王父給出2方案，一是小王繼續在工廠打工，他先代還債務，在工資扣數，否則就要兒子自行出外工作打拼還債。小王最終選擇留在工廠，並承諾會改過自新。

面對兒子的墮落，王父給出2個解決方案。（網絡圖片）