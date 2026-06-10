公屋│3人家庭將見主任　入息超1倍求救:點做好？　網民教減薪辭職

申請公屋的入息限制有嚴格規定，一旦超出就無法獲派單位。本港有網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，最近收到房署主任通知邀請面談，自己是3人家庭，「但兩公婆返工超出一倍入息」，詢問「可以點做保住個機會」。



公屋3人家庭的每月入息及資產限額，分別是25,870元和521,000元。（資料圖片）

網民慨嘆減薪辭職難支撐生活

帖文引來許多網民討論，「見完之後，過咗唔合格，等半年上訴，減人工唔要雙糧花紅，做靚條數，香港人要係咁玩」、「停半年，其中一個辭工」、「有半年冰河期，減收入」。亦有人慨嘆減薪辭職可以「保住申請公屋機會」，但難以支撐生活。

3人家庭每月入息限額為25,870元

根據香港房屋委員會及房屋署資料，3人家庭的每月入息及資產限額，分別是25,870元和521,000元 ，換言之，樓主家庭每月收入至少51,740元，嚴重超出上限。

網民建議樓主家庭其中1人辭職，等待半年後再見主任。（AI生成圖片）

公屋申請指引列明逾時工作收入計入息

房署公屋申請指引寫明，入息及資產淨值計算中的受僱薪金，除了每月的固定收入外，逾時工作收入亦要計算在內。其他包括生活津貼、花紅或佣金、其他津貼或獎金、年終雙薪、年終花紅、其他年終酬金等，也需計算。

6個月至2年內可提出恢復申請公屋

另外，已獲登記的申請，若因家庭入息或資產淨值超出限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變而再次符合要求，房屋署可考慮恢復其申請。然而，凡要求恢復申請的人士，必須在其申請首次被取消日期起計6個月後至2年內提出，否則不予考慮。其恢復申請的要求，如在審核後仍然超額，則必須在該次被拒絕恢復申請日期起計6個月後至該申請首次被取消的兩年內，才可再次提出要求。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）