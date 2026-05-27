公屋煙民煙味湧入鄰居家！女生求助惹熱議　屋內吸煙揭扣分制盲點

根據屋邨管理扣分制，若公屋住戶在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，包括電子煙、加熱煙產品和草本煙，會被即時扣7分，如果在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。但扣分制沒有將屋內吸煙列為扣分項目，而有居於公屋的女生正受到鄰居的煙味困擾，她形容鄰居吸煙後煙味會飄入其單位內，「喺廁所抽氣扇湧出嚟」。



樓主抱怨有鄰居吸煙，「啲煙味就飄咗入自己屋」，「真係想知點解決，喺廁所抽氣扇湧出嚟」。（資料圖片/非涉事公屋）

樓主抱怨鄰居吸煙煙味湧入屋內

有女生在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖抱怨，指有鄰居吸煙，「啲煙味就飄咗入自己屋」，「真係想知點解決，喺廁所抽氣扇湧出嚟」。

不過，網民認為在自己家吸煙實在難以規管，紛紛留言指「人哋喺屋企食煙都唔得呀，封晒自己間屋啲窗囉」、「搬離該單位，改變不了別人就改變自己」、「佢喺自己屋企食煙，真係冇佢辦法」、「住公屋係咁嘅啦，咩人都有，自己去山頂買樓，咩冇煙味囉」。

網民建議使用空氣清新機

亦有許多網民安慰樓主，「食煙人士自私自利」、「攝啲吸煙危害健康宣傳單張畀佢」、「我樓下就係咁，要用空氣清新機」、「好老實講，我都住公屋，我都有食煙，但我會對住抽油煙機開住機食，都明白唔食煙嘅人聞到會好大反應，但我哋呢啲煙民，要我哋戒煙都好難，唯有盡量做到唔好煩到人囉」。

樓主抱怨有鄰居吸煙，「啲煙味就飄咗入自己屋」。（《行運一條龍》截圖）

樓主強調沒要求禁止屋內吸煙

樓主補充「無一隻字話唔畀大家喺屋企食，大家唔使咁激動」、「理性討論都唔得」，強調自己只是找出解決方法，「一有問題就搬屋，搬晒十八區移埋民都搞唔掂啦」。

法例擴大法定禁煙區

本港今年先後實施多項新控煙措施，包括排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區、提高定額罰款及禁止向未成年人士提供吸煙產品，法例規定由4月30日起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使僅隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）