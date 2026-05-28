尚德邨公屋裝修遭房署驗樓！住戶慶幸無拆廚房門　附3類改動指引

公屋住戶雖然有權裝修住所，但不得破壞結構或拆卸原有設施。本港有男網民在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖表示，自己最近獲派將軍澳尚德邨單位，今年5月22日完成裝修，數天後可以入住，但房署突然派員前往表示探訪，「睇我廚房、廁所同埋所有嘅結構」。樓主慶幸自己「唔係大搞，冇拆任何嘢」，包括沒有拆卸廚房門。樓主提醒其他公屋住戶：「真係認真問清楚有啲咩可唔可以拆，申請如果唔得，就唔好拆啦。」



樓主最近獲派將軍澳尚德邨單位，剛完成裝修，但房署突然派員前往表示探訪，「睇我廚房、廁所同埋所有嘅結構」。(資料圖片/涉事屋邨/非同一幢)

網民︰房署主任一早講咗

帖文引來許多網民留言，「正常呀，主任上門要睇一次」、「我都想佢哋上嚟睇下，順便有幾樣嘢壞咗想叫佢整下」、「你簽約嗰時，房署主任咪話咗畀你知邊啲做得、邊啲唔做得囉」。

公屋3類固定裝置各有不同規定

香港房屋委員會對公屋裝修有嚴格規管制度，分為甲、乙、丙共3類固定裝置和相關規定。甲類固定裝置屬於嚴禁更改，包括樑、柱、樓面、結構牆、花槽、冷氣遮簷、預製內牆 、廚房、廁所和浴室間格牆，改動乙類固定裝置前要得到房屋委員會批准，例如地台磚，包括露台、廁所、浴室和廚房，事前無需得到房委會批准，就能改動丙類固定裝置，例子有廁所、露台或睡房的門鎖。

樓主慶幸自己「唔係大搞，冇拆任何嘢」，包括沒有拆卸廚房門。(資料圖片/涉事屋邨/非同一幢/楊嘉朗攝)

未經批准改動 租戶需要還原

一旦發現未經批准改動，住戶將需要自行還原，或由房屋署代勞，房署會向租戶收取有關費用，經房委會批准改動的固定裝置，租戶必須負上日後維修及更換責任。

損毀房委會財物 可被即時扣15分

根據屋邨管理扣分制，損毀或盜竊房委會財物，可被即時扣15分，若沒有按照房委會的要求，糾正未經批准的改動工程，房委會先向租戶發出書面警告，由觸犯不當行為日起計，書面警告有效期為兩年，在警告有效期內，對書面警告無效者及在第二次觸犯及其後觸犯同一項不當行為時，將會扣7分。如果住戶兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）