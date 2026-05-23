青衣公屋升降機驚現大床褥！保安︰有人話擺住先　違者再犯扣7分

容許暫時擺放私人物件，也不可以影響到其他人！有香港女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載2張照片，顯示有1張大型床褥連床單被放在升降機內，佔據了絕大部份升降機地面，令其他人難以使用，樓主批評「啲人真係黐線，就咁擺個床褥係架𨋢度，係咩玩法？」。



樓主上載照片，顯示有1張大型床褥連床單被放在升降機內，佔據了絕大部份升降機地面。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

保安立即致電辦事處 要求取走床褥

大量網民在文中批評，「有晒閉路電視，佢走得去邊？」、「有蝨咁點算？」、「我忍唔住笑了」、「打去房署投訴啦」。樓主回應指「落樓問個保安阿姐，佢話有人話擺住先」、「保安話即刻打去辦事處叫人拎走」，間接承認事件在青衣公屋屋邨發生。更有其他網民留言上載同類事件，發現有住戶將雜物放在走廊。

樓主上載照片，顯示有1張大型床褥連床單被放在升降機內，佔據了絕大部份升降機地面。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

首次獲書面警告 再犯即扣7分

根據屋邨管理扣分制，任何公屋住戶「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨内任何建築物内外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」，違規性質比較輕微，香港房屋委員會或房屋署會發出書面警告，由觸犯不當行為日起計，書面警告有效期為期兩年，在警告有效期內，第二次觸犯同一項不當行為時，將會被扣7分，住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

其他網民留言上載同類事件，發現有住戶將雜物放在走廊。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

租戶被投訴可提出上訴

被投訴的租戶可向房屋事務經理上訴，如果投訴人或上訴人不滿房屋事務經理的決定，其個案便會交由有關的高級房屋事務經理處理，倘若仍未能解決有關問題，該個案將會進一步提交予區域物業管理總經理處理，區域物業管理總經理會對個案作出最終裁決。

其他網民留言上載同類事件，發現有住戶將雜物放在走廊。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）