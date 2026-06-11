九巴大媽1人霸4凳！坐尾座打橫放長身袋　再關其他乘客冷氣風口

乘搭公共交通工具時，每位乘客理應只能佔用1個座位，但總有人不守規矩。有香港男生在Threads發文表示，日前乘搭九巴時坐在上層最後一排最右邊座位，其後有1名白衣大媽同樣坐在該排，卻將白色長身袋放在凳上，連同她坐下，形成「1人霸4凳」情況。另外，該名大媽明明坐在最左邊位置，與樓主相距4個座位，卻走到樓主範圍「搞（關閉）個冷氣風口」，令樓主感到受騷擾，要自行再次打開冷氣風口。



白衣大媽坐巴士上層最後一排座位，卻將白色長身袋放在凳上，連同她自己坐下，形成「1人霸4凳」情況。（Threads@landscapejacka圖片）

網民批評：當正係自己屋企

帖文引來許多網民討論，「原來坐我後面個老人家熄我個冷氣都唔係最戇居，你𠵱個隔成條街搞你先係真戇居」、「當正係自己屋企」、「唔該畀4個人錢」。

九巴要求乘客 隨身物件不得佔用座位

根據九巴官網，根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，乘客嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性的物件上車，該物件不得佔用座位，以及不得放置在巴士的通道或樓梯上，乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

（Threads@landscapejacka）

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【巴士／非禮】1名65歲男子日前乘坐九巴時，伸手到前座涉嫌摸胸非禮女學生，於6月6日涉「非禮」罪被拘捕，引起社會關注「巴士非禮」問題。有女生在Threads發布相片分享經歷，指乘搭九巴時坐後面座位的阿叔，把手伸到其座位，她即時閃避並質問阿叔，惟阿叔稱「無嘢」，更揚言「如果要摸，一早摸咗（坐旁邊的）妹妹先」，最終女生與阿叔爭吵後就走到下層。



網民紛紛批評阿叔離譜，「無賴！」、「呢個世界黐X線，佢仲要咁都講得出？」、「佢咁講得出係摸都摸隔籬，聽到真係好驚」、「成日啲阿叔都係咁扮晒嘢，女仔只能好好保護自己」，又建議女生報警，「下次你報警，乜都唔使講，直接揾車長，等佢有咩同法庭講」。



女生當時坐在九巴上層尾二排座位靠窗座位，坐在最後排座位阿叔的右手伸前伸到貼近女生座位，而女生已避開與阿叔的手保持距離。（Threads@kmb_72a）

乘搭巴士遇事不要啞忍！該女生於Threads發布相片，講述乘坐巴士時疑遇非禮事件。她憶述，當日乘搭九巴時，坐後面座位的阿叔把右手伸前到其座位，她即時「縮開」並質問阿叔，但阿叔回應「無嘢」，更叫坐他旁邊的妹妹「幫佢做證」，明言「如果要摸，一早摸咗妹妹先」。

九巴阿叔伸手向前座 遭女事主質問反駁：如果要摸，摸旁邊妹妹先

從相片見到，女生當時坐在九巴上層尾二排座位靠窗座位，坐在最後排座位阿叔的右手伸前伸到貼近女生座位，而女生已避開與阿叔的手保持距離。

有女網民分享同類情況，直指「嚇死」。（Threads@manshan_aloha）

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九巴阿叔手伸前座疑非禮！女生神避質問 遭嗆：要摸摸旁邊妹妹先