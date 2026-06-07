九巴阿叔手伸前座疑非禮！女生神避質問　遭嗆：要摸摸旁邊妹妹先

【巴士／非禮】1名65歲男子日前乘坐九巴時，伸手到前座涉嫌摸胸非禮女學生，於6月6日涉「非禮」罪被拘捕，引起社會關注「巴士非禮」問題。有女生在Threads發布相片分享經歷，指乘搭九巴時坐後面座位的阿叔，把手伸到其座位，她即時閃避並質問阿叔，惟阿叔稱「無嘢」，更聲言「如果要摸，一早摸咗（坐旁邊的）妹妹先」，最終女生與阿叔爭吵後就走到下層。



網民紛紛批評阿叔離譜，「無賴！」、「呢個世界黐X線，佢仲要咁都講得出？」、「佢咁講得出係摸都摸隔籬，聽到真係好驚」、「成日啲阿叔都係咁扮晒嘢，女仔只能好好保護自己」，又建議女生報警，「下次你報警，乜都唔使講，直接揾車長，等佢有咩同法庭講」。



1名65歲男子日前乘坐九巴時，伸手到前座涉嫌摸胸非禮女學生，於6月6日涉「非禮」罪被拘捕，引起社會關注「巴士非禮」問題。（車cam L（香港群組）影片截圖）

乘搭巴士遇事不要啞忍！該女生於Threads發布相片，講述乘坐巴士時疑遇非禮事件。她憶述，當日乘搭九巴時，坐後面座位的阿叔把右手伸前到其座位，她即時「縮開」並質問阿叔，但阿叔回應「無嘢」，更叫坐他旁邊的妹妹「幫佢做證」，明言「如果要摸，一早摸咗妹妹先」。

九巴阿叔伸手向前座 遭女事主質問反駁：如果要摸，摸旁邊妹妹先

從相片見到，女生當時坐在九巴上層尾二排座位靠窗座位，坐在最後排座位阿叔的右手伸前伸到貼近女生座位，而女生已避開與阿叔的手保持距離。

女生當時坐在九巴上層尾二排座位靠窗座位，坐在最後排座位阿叔的右手伸前伸到貼近女生座位，而女生已避開與阿叔的手保持距離。（Threads@kmb_72a）

女事主曝結局

女生補充，她與阿叔爭吵後，就走到下層，「嘈完落咗下層」。

網民批阿叔「摸妹妹論」無賴：咁都講得出？聽到真係好驚

帖文引來網民熱議，網民紛紛指摘阿叔離譜，「無賴！」、「呢個世界黐X線，佢仲要咁都講得出？」、「佢咁講得出係摸都摸隔籬，聽到真係好驚」、「俾人發現咪咁講囉，正常點會咁擺隻手去前面啊」、「佢咁放一定有問題，你做得啱」、「成日啲阿叔都係咁扮晒嘢，女仔只能好好保護自己」。

也有網民建議女生報警，「下次你報警，乜都唔使講，直接揾車長，等佢有咩同法庭講」、「就憑佢最後嗰句，叫坐佢隔籬嗰個小妹妹告佢性騷擾」。佢咁放一定有問題，你做得啱」、「呢啲人俾人發現咗嗰陣，多數都會對受害者講出一啲侮辱性嘅說話，例如『你咁醜樣我做乜要搞你』，又或者好似你咁講『我搞隔籬嗰個都唔搞你啦』，因為真係喺巴士成日見到，所以對呢啲pX真係唔好驚佢要兜口兜面鬧，最好報埋警，等佢唔好真係以為冇後果」。

女網民分享同類經歷：嚇死我

另有女網民分享同類情況，直指「嚇死」，「早幾日城巴遇到差唔多情況，搭搭下車見到隔籬有隻手指，嚇死我」、「我都試過搭小巴後面個人隻手伸前嚟，我覺唔對路又唔想掂到佢，就倒啲消毒搓手液喺佢手等佢縮」。

有女網民分享同類情況，直指「嚇死」。（Threads@manshan_aloha）

非禮罪成可監禁10年

「非禮罪」（Indecent Assault）即「猥褻侵犯」罪。根據香港《刑事罪行條例》（第200章）第122條，任何人猥褻侵犯另一人，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。