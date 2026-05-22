九巴避行人急煞女乘客跌暈！車長不讓下車捱轟　原因曝光全網力撐

乘搭巴士有人跌倒受傷，應如何處理？本港社交平台Instagram（IG）流傳動態相片，指往荃灣的36號九巴因躲避衝出馬路的行人急煞，導致1名女乘客碰撞跌倒暈倒，司機即時報警。其間有乘客以「趕時間」為由要求司機開門被拒，引起鼓譟，之後竟有乘客自行按下緊急掣打開逃生門離開，其他乘客跟隨。



事件引來網民爭議，有人認為司機無權不讓乘客離開「禁錮乘客」，但有更多網民支持司機做法，「車長盡責了」、「支持司機，有人暈倒，誰知是自己暈，定是被人暈倒，乘客就變晒證人」、「落車有意外邊個負責？」。



《香港01》記者已向九巴查詢，正等候回覆。警方回覆《香港01》表示，5月19日下午5時58分接報，1輛36號巴士從荃灣沙咀道轉入大河道時急煞，車上2名女子受傷，其中1名28歲女傷者腰痛，送仁濟醫院治理；另1名59歲女子擦傷手部，毋須送院。



乘搭巴士有人跌倒受傷，應如何處理？（資料圖片）

荃灣九巴避行人急煞 女乘客碰撞跌暈

事緣有乘客於IG發布限時動態（Instagram Story），指往荃灣的36號九巴因躲避亂過馬路行人急煞，導致1名女乘客碰撞倒地暈倒，司機即時報警，卻沒有讓其他乘客下車，「有人暈了，但司機在報警，但不放乘客落車」。

從動態相片見到，1名穿着藍色旗袍的女生倒在司機位旁邊近車門地上，未見有反應。

往荃灣36號九巴因躲避亂過馬路行人急煞，1名女乘客碰撞倒地。（IG@johnsonyip24）

要求司機開門不果 乘客自己打開逃生門離開

該乘客補充，當時巴士停在行人路旁，認為是安全位置，其間有乘客表示「趕時間」，要求司機打開車門，惟司機拒絕，指示乘客須留在車內等候事件處理完成，引起鼓譟，最終有乘客按下緊急掣打開逃生門離開車廂，其他乘客跟隨。

網民爭議：司機無權不讓乘客離開 vs 做法正確

網民看過帖文議論紛紛，有人認為司機無權不讓乘客離開，「呢個情況其他人完全唔關事。無必要唔畀人離開」、「車長無權禁錮乘客」。

不過有更多網民支持司機做法，「其實當刻在車上的乘客都係目擊者，同埋隨便走動，會唔會影響到現場環境同傷者？同埋如果唔關事，其實警察來到問清楚都會放行。又需唔需要咁急自行開緊急掣離開？」、「正常喎，警察同稽查未到係唔會放人落車，車長比人port無咗份工係咪你幫佢搵先」、「公司有規定的呀，沒有到站範圍内上落、司機違規、保險也不保任何一方」、「車長盡責了」、「司機冇錯，我撐你」。亦有網民感嘆，「司機做好自己又罵，唔做好自己又罵，所以司機都幾慘」。

不遵從巴士司機指示可罰款2,000元

乘客不遵從巴士司機指示，可處罰款2,000元。（資料圖片）

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13B(1)條， 巴士司機可向乘客或擬成為乘客的人發出其認為為公眾安全着想而需要發出的指示。根據《公共巴士服務規例》第13B(2)條，任何乘客或擬成為乘客的人均不得不遵從根據第13B(1)條發出的指示。任何人無合理辯解而違反第13B條文，即屬犯罪，可處罰款2,000元。

（IG@johnsonyip24）