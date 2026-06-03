【泊車／車位】「人肉霸位」令人髮指，更可能犯法！本港Facebook群組流傳「車CAM（行車記錄器）」影片，灣仔慶雲街有賽力斯（Seres）電動車車主用大叔作「人肉路障」阻擋其他車輛，並以長距離倒車方式試圖駛入路邊泊車位。然而機智的片主趁阿叔「坐定粒六」退開半步，極速開車駛入車位，阻斷Seres倒車，最終Seres車主「敗走」。



網民看過影片紛紛大讚片主「做得好」，「頂得好，插得鬼馬，可稱霸只有他」、「證明正義一方勝！讚！」、「大快人心」，又笑言大叔是「豬隊友」，「霸就霸到尾啦，無啦啦走開真係醒目」、「揸個個手車屎，截個個又死蠢，完」。



灣仔慶雲街有賽力斯（Seres）電動車車主用大叔作「人肉路障」阻擋其他車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

香港泊車位難求，但也不應以不當方式霸佔泊車位。有車主於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布「車CAM」影片，顯示6月1日傍晚6時左右，灣仔慶雲街有賽力斯（Seres）電動車車主為了成功泊車，以大叔作「人肉路障」阻擋其他車輛，批評「人肉霸位真係好肉酸呀」。

車CAM還原灣仔咪錶爭霸戰 Seres人肉霸位

影片長1分鐘，見到灣仔慶雲街左邊有1個未使用的咪錶泊車位，但有1名大叔站在馬路阻擋片主駛入泊車位，並不時望片主方向。而遠方有1輛藍色Seres電動車正在街尾開始倒車準備駛入泊車位。

大叔站在馬路阻擋片主駛入泊車位。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

遠方有1輛藍色Seres電動車在街尾開始倒車準備駛入泊車位。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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片主「神插位」 Seres敗走

Seres電動車以倒車方式連續駛過幾部車後，開始扭軚倒車轉入泊車位，大叔見狀以為已成功搶佔泊車位，退開走回行人路。可是機智的片主趁大叔走上行人路背對一刻，極速開車率先半邊車身駛入泊車位阻截Seres電動車。

片主與Seres電動車在泊車位對峙，直至影片結束。片主補充，Seres電動車最終「敗走」。

機智的片主趁大叔走上行人路背對一刻，極速開車率先半邊車身駛入泊車位阻截Seres電動車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

片主與Seres電動車在泊車位對峙，直至影片結束。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民激讚片主做得好：大快人心 笑大叔「豬隊友」

影片引來網民熱議，激讚片主「做得好」，「大快人心」、「頂得好，插得鬼馬，可稱霸只有他」、「截阿截，截他吧」、「證明正義一方勝！讚！」、「呢啲人肉X絕對要鬥頂……至多一拍兩散益下家」、「（Seres電動車）褪後咁多個車位已經可以告不小心駕駛」。

亦有網民揶揄大叔是「豬隊友」，「好心阿叔明知隊友手車屎就企多陣啦」、「霸就霸到尾啦，無啦啦走開真係醒目」、「揸個個手車屎，截個個又死蠢，完」。

網民揶揄大叔是「豬隊友」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

人肉霸位可罰款兼坐監

「人肉霸位」可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上1部車輛，或干預該車輛任何部份，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁12個月。