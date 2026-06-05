【的士／MMA】有爭執也不應動手。本港Facebook群組流傳影片，指港島區有的士司機與男乘客疑因支付車資問題爭執，初則口角繼而動武，的士司機竟強行把男乘客拖出的士拋在地上，並多次動手，隨後駕車揚長而去，男乘客則追着車尾指罵。



影片震驚網民，有人批評的士司機離譜，但亦有網民認為單從影片未能清楚前因後果，不宜「跟車太貼」。



港島區有的士司機與男乘客疑因支付車資問題爭執。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

這也太誇張了吧！有男網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示港島區有的士司機與男乘客疑因支付車資問題爭執，留言「的士司機話客人唔畀錢，個客話司機銅鑼灣去西環都唔識去，想教司機去，呢鋪真係初則口角繼而動武」。

疑支付車資問題爭執 的士司機拖乘客下車動手

事發5月31日晚上11時許，影片長約1分鐘，見到的士停泊路邊，的士司機下車走到後座車門與乘客爭吵，有1名穿黑衣男子走近勸止。

不過的士司機似乎怒氣未息，回到司機位疑似打開後座車門，再走回後座位置強行把男乘客拉出車廂，拋在地上，繼續指罵。見男乘客回身想站起，司機從後抓着男乘客衣領，大力往後拋出，男乘客再次跌倒在地，幸未有撞到頭部。

的士司機下車走到後座車門與乘客爭吵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

的士司機下車走到後座車門與乘客爭吵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

的士司機下車走到後座車門與乘客爭吵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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的士司機逞兇後駕車離去

的士司機之後與黑衣男爭吵幾句，返回車上駕車離開，男乘客則追着車尾指罵。樓主補充，的士司機當時向男乘客表示「X你老X，搭的士唔畀錢」，男乘客回應「我話你唔識去（西環）我教你去，無話唔畀錢」，而司機動手後，男乘客表示「打我？你咪X走呀，報咗警㗎喇，等差人嚟呀咪X走」。

司機動手後，返回車上駕車離開。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民看過影片議論紛紛，有人指摘的士司機離譜。但亦有網民認為未能清楚事件前因後果，不宜「跟車太貼」。

的士司機不禮貌及操守不當刑罰是什麼？一經定罪可罰款監禁

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條「司機的一般操守」，的士司機須有禮貌及守規矩，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

的士司機拒載法律後果：扣分條例、停牌機制及罰款監禁詳解

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第37條「的士司機的責任」的（a）及（b）條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的；拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。

任何人無合理辯解而違反第37（a）及（b）條，即屬犯罪，如屬首次定罪可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月，如屬再次定罪可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機故意拒絕或忽略接受租用，以及拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

另外，推撞乘客可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。