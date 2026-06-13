4人深夜佔道路「野餐」　司機遭遠光燈照射險撞　網民：離譜至極

夜晚在車道上「野餐」，不要命了？內地江蘇發生1宗極其離奇且險象環生的交通事件，1名司機日前在深夜駕車行駛期間，遭對向車輛強烈遠光燈照射，導致短暫致盲，豈料他驚險避開後更發現嚇人一幕 ── 竟有4人在同車道正中央上悠閒擺桌聚餐！幸好司機因受遠光燈影響提早減速，及時緊急切線閃避，才未釀成重大傷亡。



司機事後報警並上傳「行車記錄儀（車Cam）」片段至社交平台，影片曝光後迅速引發全網熱議，網民紛紛為司機僥倖脫險捏一把汗，又批評佔道聚餐、隨意開啟遠光燈行為危險，「遠光燈刺眼，馬路中間聚餐更是離譜，buff疊滿了」。



1名司機日前在深夜駕車行駛期間，遭對向車輛強烈遠光燈照射，導致短暫致盲。（網上影片截圖）

豈料他驚險避開後發現，竟有4人在同車道正中央上悠閒擺桌聚餐。（網上影片截圖）

行車接連遇險 遠光燈晃眼路中驚現佔道聚餐

該交通事件發生於6月7日約晚上7時40分，據「車Cam」片段顯示，司機駕車行駛江蘇溧陽神女湖大壩路段，行駛期間他因對向來車開啟遠光燈，被刺眼光線嚴重干擾視線，造成短暫失明，只能大幅減速緩慢前行。然而當兩車交匯完畢，車主視線尚未完全恢復之際，赫然發現同向行車道正中央停放兩輛車，有4人直接在車尾擺桌圍坐聚餐，這群「野餐客」不僅直接佔據整條行車道，來車方向更未擺放三角警示牌，車輛也未開啟死火燈，隱藏極大交通安全風險，所幸車主及時反應、緊急扭軚切線閃避，未發生碰撞事故。

司機行駛期間因對向來車開啟遠光燈，被刺眼光線嚴重干擾視線，造成短暫失明，只能大幅減速緩慢前行。（網上影片截圖）

司機行駛期間因對向來車開啟遠光燈，被刺眼光線嚴重干擾視線，造成短暫失明，只能大幅減速緩慢前行。（網上影片截圖）

然而當兩車交匯完畢，車主視線尚未完全恢復之際，赫然發現同向行車道正中央停放兩輛車，有4人直接在車尾擺桌圍坐聚餐。（網上影片截圖）

然而當兩車交匯完畢，車主視線尚未完全恢復之際，赫然發現同向行車道正中央停放兩輛車，有4人直接在車尾擺桌圍坐聚餐。（網上影片截圖）

司機報警求助 警方到場驅離佔道聚餐人員

成功脫險後，司機立即撥打110報警，驚魂未定的他還將「車Cam」影片發布社交平台上，警方接報到場後，驅離現場四名佔道聚餐人員。目前警方正進一步調查事件。

據《應急管理部》資料顯示，隨意開啟遠光燈、佔用車道逗留，都是嚴重影響道路通行安全的違規行為，極易釀成車禍，威脅自身與他人生命安全，夜間行車務必降速、控制距離、集中注意力，隨時應對路面突發情況。

所幸車主及時反應、緊急扭軚切線閃避，未發生碰撞事故。（網上影片截圖）

所幸車主及時反應、緊急扭軚切線閃避，未發生碰撞事故。（網上影片截圖）

所幸車主及時反應、緊急扭軚切線閃避，未發生碰撞事故。（網上影片截圖）

網民炮轟危險行為 呼籲加強路面執法

事件曝光後，迅速引發網民熱議，眾人對此交通事件普遍感到震驚與害怕，紛紛直呼行為離譜、罔顧安全。有網民表示「遠光燈刺眼，馬路中間聚餐更是離譜，buff疊滿了」、「這司機反應但凡慢半拍，就真的可以原地開席了」、「怎麼做到絲毫不慌亂的？」。同時，多數網民呼籲相關部門強化夜間道路執法，加大對亂用遠光燈、違規佔道等行為的查處與處罰力度，杜絕此類危險隱患。

其他報道：好人好事｜葵涌鐵騎士遇車禍受傷倒地 熱心途人撐傘 網民讚有愛

遇到其他人受傷，即使不懂得急救，都可以提供幫助。有小紅書用戶表示，日前在葵涌目擊車禍，電單車人仰車翻，鐵騎士在馬路受傷倒地，見到2名途人走出馬路為傷者撐傘遮擋陽光，亦有人分別蹲下了解傷勢和指揮交通，大讚「哭死，被香港人文關懷感動到了」。其他網民同樣激讚「香港人有邊界感，可並不冷漠，見過很多街上行人隨手幫助他人的事」、「在香港待這麼久，香港人與人間是有疏離感的，但是如果有人需要幫助，會立刻伸出援手」。



鐵騎士受傷倒地，途人為傷者撐傘遮擋陽光，一人蹲下了解傷者傷勢，較遠處有人打開雙手，相信指揮交通。（小紅書圖片）

全文:好人好事｜葵涌鐵騎士遇車禍受傷倒地 熱心途人撐傘 網民讚有愛