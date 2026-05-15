動物的情感，往往令人動容。本港社交平台Threads瘋傳1段「悲傷車禍」影片，在車水馬龍的馬路上，有1隻「了哥」（九宮鳥，又稱鷯哥，學名Gracula Religiosa）疑因走避不及慘遭輾斃，破損的屍身留在馬路中央。然而震撼的是，其同伴、另1隻「了哥」見狀奮不顧身快步走近，用嘴叼起遺體嘗試拉回路邊，惜最終未能成功。目擊事件的女生感嘆「好傷心」，又形容是「有愛又高度聰明嘅雀仔」。



網民看過影片心酸，「人禽之別……估唔到佢哋係有人性過好多人」、「好震撼心靈嘅畫面」、「好心痛但又好感動」。不過亦有網民估計，其同伴只是想把屍體當作食物進食，「咪自己幻想自我感動啦」。



馬路上有「了哥」遭輾斃，其同伴奮不顧身嘗試把屍體拉回路邊。（Threads@jj.jjujju）

「有愛又高度聰明嘅雀仔。」該女生於5月12日在Threads發布影片，記錄馬路中央有「了哥」努力把同伴屍體叼回路邊一幕，直呼「好傷心」，「佢好努力咁將同伴拉返上路邊。我都想幫手執返佢（了哥同伴屍體），但佢喺對開嗰條線，多快車，喃嘸阿彌陀佛」。

同伴被輾斃 了哥奮不顧身叼回路邊

影片長17秒，見到現場車來車往，1隻「了哥」被車輛輾斃，壓扁的屍身留在馬路中央。其同伴、另1隻「了哥」原本背着同伴覓食，但回頭赫然看見同伴倒在馬路中央，即時焦急快步走近。

「了哥」原本背着同伴覓食，但回頭赫然看見同伴倒在馬路中央，即時焦急快步走近。（Threads@jj.jjujju）

「了哥」原本背着同伴覓食，但回頭赫然看見同伴倒在馬路中央，即時焦急快步走近。（Threads@jj.jjujju）

「了哥」原本背着同伴覓食，但回頭赫然看見同伴倒在馬路中央，即時焦急快步走近。（Threads@jj.jjujju）

+ 3

環顧四周沒有危險後，「了哥」便叼起同伴屍體，奮力拉向路邊安全位置。然而快要成功時，有另1隻雀鳥突然飛來，「了哥」拍翼飛走，影片至此結束。

影片震撼網民，不少人感到心酸。（Threads@jj.jjujju）

網民感動：好震撼心靈嘅畫面

影片震撼網民，不少人感到心酸，「人禽之別……估唔到佢哋係有人性過好多人」、「動物彼此都咁有同情心，人類真係……」、「了哥係一夫一妻制，好有愛的」、「車到扁晒……」、「好心痛但又好感動。揸車見到雀其實都要慢返，佢哋雖然識飛但都會走唔切」、「好震撼心靈嘅畫面」。

不過亦有網民估計，「了哥」只是想把同伴屍體當作食物進食，「咪自己幻想自我感動啦，食屍體咋」、「用佢角度諗，想食肉……開餐」。

影片震撼網民，不少人感到心酸。（Threads@jj.jjujju）

車撞「指明動物」不顧而去可罰款及監禁

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，如有車輛發生意外而導致「指明動物」受到損害，該車輛司機必須停車。司機亦須向警務人員或任何有合理理由提出要求的人士，提供包括其姓名和地址、車主姓名或名稱及地址，以及車輛登記或識別標記或號碼，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。

如果司機在意外發生後沒有停車，可罰款10,000元和監禁12個月；如果沒有根據條例要求提供個人資料或報警，則可罰款25,000元和監禁6個月。

但要留意的是，現時法例「指明動物」只包括馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓和狗，並不包括雀鳥。

（Threads@jj.jjujju）