恐怖車禍‧有片│好媽媽駕電單車遭貨車輾碎慘死　女兒目擊崩潰痛哭

極恐怖！網絡近日瘋傳影片，指印度阿薩姆邦（Assam）發生駭人聽聞奪命交通意外，1名女子駕駛電單車時疑與1輛大型貨車碰撞，女子被捲入車底，慘遭車輪「輾碎」，當場死亡。相信是其女兒的年幼女孩目擊崩潰崩潰痛哭，要由其他人拉離現場，畫面令人心酸。



其他報道：拒絕求愛遭精神折磨2年！殘障女網紅抑鬱停學 父怒揭男網民惡行

印度阿薩姆邦（Assam）發生駭人聽聞奪命交通意外。（網絡影片截圖）

印度女騎士被貨車「壓碎」亡留「血軌」

綜合印度媒體報道，事發2025年2月，地點在印度阿薩姆邦（Assam）。網上流傳影片長約1分鐘，印度1段繁忙公路上，有1輛大型貨車停在路中央，左後方輪胎壓着1名女子。女子身體被「輾碎」，上下半身分離當場死亡，而路上留下1條「血軌」，估計女子曾被貨車拖行數米。

女子身體被「輾碎」，上下半身分離當場死亡。（網絡影片截圖）

女子身體被「輾碎」，上下半身分離當場死亡。（網絡影片截圖）

女兒目擊母親遺體崩潰痛哭 途人攙扶離開

更令人悲傷的是，相信是女子的年幼女兒目擊母親死亡現場，癱坐母親屍體旁邊崩潰痛哭，要由其他人扶起拉走。有大批民眾圍觀。

相信是女子的年幼女兒目擊母親死亡現場，癱坐母親屍體旁邊崩潰痛哭，要由其他人扶起拉走。（網絡影片截圖）

相信是女子的年幼女兒目擊母親死亡現場，癱坐母親屍體旁邊崩潰痛哭，要由其他人扶起拉走。（網絡影片截圖）

網民呼恐怖

影片隨後被轉載到香港連登討論區，網民看後震驚，「r.i.p.……」、「似係攝咗入車邊，真係慘……」、「睇住阿媽咁死喺自己面前，真係一世都好難忘記……」。

遇大型車輛要小心 警方教預防意外方法

駕駛時遇到大型車輛必須加倍小心。根據香港警務處網頁，車頭位置的視線盲點，特別是在巴士、貨車或校車等大型車輛上，是最常被忽略的高風險區域；由於這類車輛駕駛座位置較高，駕駛者難以直接看清車頭下方的近距離範圍，容易錯過行人或障礙物，增加意外發生可能性。

根據香港警務處網頁，車頭位置的視線盲點，特別是在巴士、貨車或校車等大型車輛上，是最常被忽略的高風險區域。（《警聲百二秒II》截圖）

香港警務處又列出架駛者及其他道路使用者預防意外方法，包括：

對駕駛者：

1）出車前繞車檢查，特別是車頭下方，確保無人或障礙物

2）起步前遵循「想一想、看一看、發信號、再看看」駕駛步驟



對行人與其他道路使用者：

1）避免在大型車前方停留或穿越，尤其在車輛起步或倒車時

2）與車輛保持安全距離，確保自己在駕駛者視線範圍內

