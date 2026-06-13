I人筍工！女生月薪5萬台幣嫌零同事 　心理專家揭職場友誼2大好處

在公司除了處理公事外，還要處理好職場人際關係。但台灣1名女生卻沒有結識同事「福份」，她在「Dcard討論區」發文表示，最近剛剛進入1間小型公司，大概有50至80人，其所屬部門只有自己和主管，其他部門可能每個團隊有5至8人不，她的工作「簡而言之就是幫主管打雜的」。



樓主表示，主管和自己相差10多歲，對方經常不在辦公室，目前工作「可能對未來履歷包裝後有加分」，而且距離住所極近，月薪約5萬新台幣（約1.28萬港元），而且準時上下班，「缺點就是沒有同事」。



樓主所屬部門沒有同事，讓她感到孤獨。（AI生成圖片）

台女喜歡熱鬧感孤獨

樓主在帖文形容，自己和男友同居，沒有經濟壓力，除了工作雜事較多之外，沒有其他缺點，「每天都一個人吃飯、戴耳機、下班像一陣風一樣，沒人管我」、「但沒人講話這一點真的滿無聊的」，而她本身喜歡熱鬧，「這是第一次0同事」。經過數個月工作，她大呻「真覺得快自閉了」。

不過，樓主稱暫時不會轉工，目的是「為了刷履歷」，故想問是否有人在零同事下工作持續1至2年，「還是我身在福中不知福？」。

研究顯示，和同事建立友誼，如果一起合作，整體工作表現平均會更好，換言之，適度的職場友誼不僅能減少孤獨感，也可能提升工作效率。（AI生成圖片）

網民羨慕：I人狂喜的職缺

大量網民留言「這種對我來說超棒，如果請假也很好請就完美了，不會有太多奇怪的干擾，也不會有地雷隊友」、「I人狂喜的職缺，如果是我會很開心，有事情就做，沒事一個人滑滑手機」、「I人天堂」。

有網民認為樓主的工作環境是「I人天堂」。（AI生成圖片）

調查顯示適度職場友誼提升工作效率

求職平台Glassdoor較早前進行兩項調查，調查發現不足25%受訪者表示，曾因為在職場上有好朋友而選擇繼續留在公司，亦有53%受訪者表示，會避免和同事建立私人關係，理由是「希望將工作與生活分開」。

職場心理學專家、Glassdoor首席WorkLite專家格蘭特（Adam Grant）指出，在職場上結識到朋友，對員工心理健康有正面影響，他提到「在工作中有朋友，往往有更高的幸福感和心理健康水平」，研究亦顯示，和同事建立友誼，如果一起合作，整體工作表現平均會更好，換言之，適度的職場友誼不僅能減少孤獨感，也可能提升工作效率。

（Dcard討論區）

其他報道：上海男騙14人地鐵站假上班 設荒唐打卡法與入職試牟利 法院判刑

上海發生1宗極其荒誕的求職騙局。14名「員工」在地鐵站工作數月後竟發現自己在上「假班」。上海1名男子在酒席上戲言自己可幫忙安排上海地鐵5號線的工作崗位，14人搵工心切找男子牽線「入職」。男子騎虎難下，只能捏造崗位安排他們到地鐵站工作，並「設計」獨特上下班打卡方式和「入職考試」讓「員工」沉浸式體驗上班，更借機牟利。14名「員工」辛勤數月從未收到薪水，追問男子終於獲悉真相，立即報警尋求幫助。事後男子主動賠償受害人損失尋求原諒。



男子騙14人到地鐵站「假上班」被判刑

據《九派新聞》報道，錢姓男子欺騙14人到上海地鐵站「假上班」數月不支付薪水反從中牟利，被判囚6個月，緩刑1年，並處罰金4,000人民幣（約4,600港元）。

錢某現被判囚6個月，緩刑1年，並處罰金4千人民幣（AI生成圖片）

男子醉言幫找「地鐵工」 騎虎難下編造崗位

事發於2024年6月，錢某在酒席上醉言，稱他的親戚承包了上海地鐵5號線第三方服務，現需招收第三方工作人員，若誰有意入職可找他幫忙。姚某等14人對這份工作很是心動，主動找錢某「牽線搭橋」。

錢某意識到玩笑開大了，只能將錯就錯，聲稱給姚某一行人安排月薪約6,800人民幣（約7,900港元）的「假崗位」，謊稱工作內容是到上海地鐵5號奉賢段的幾個地鐵站檢查站內工作人員上班情況、為老幼病殘人士提供幫助、協助乘客搬運行李等。

錢某「精心設計」上下班打卡儀式，要求 14位「員工」日常上下班時對着地鐵站門口的閉路電視敬禮打卡。（AI生成圖片）

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上海男騙14人地鐵站假上班 設荒唐打卡法與入職試牟利 法院判刑