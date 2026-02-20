新同事為何獲歡心？老闆呻手腕痛　他神回全場服了：只有他聽懂！

奉承老闆是職場求生之道，但並非每個人都懂得。台灣1名打工仔在threads表示，最近公司新來了1名男同事，來了1周「就跟老闆的關係超好，大家都超好奇他到底是怎麼做到的」，之後終於知道箇中原因，事緣有天老闆在大家面前一邊轉手腕，一邊表示「最近感覺手有點痛耶」，部份同事建議「冰敷一下就好」，亦有同事提議「可以擦點藥膏」，但該名男同事卻指「老闆，你新買的手錶好帥啊！」，全部人才震驚，原來老闆炫耀自己手錶，卻只有該名男同事懂得老闆心思，難怪可以和老闆保持良好關係。



老闆在大家面前一邊轉手腕，一邊表示「最近感覺手有點痛耶」，該名男同事指出「老闆，你新買的手錶好帥啊！」，全部人才震驚，原來老闆炫耀自己手錶。（AI生成圖片）

樓主無故分享分析八字超連結

樓主卻在帖文留言表示，「有時別人的強項就是自己的弱項，同事的這招夠我學一整年耶！」，之後提及自己為事業算命，被評為「在職場上缺乏主動性」，聲稱和同事相比，自己的確「又準又實用」，留下1條超連結，讓網民分析自己八字。

網民曾遇到同事能夠特別討好老闆

大量網民質疑事件可信性，「宣傳八字超連結？」、「廣告！」，但亦有人指出的確遇到同事能夠特別討好老闆，「老闆有時不是需要員工的產值，是情緒價值」、「老闆會覺得只有你懂他」、「之前有個同事，第一天上班就跟70歲的女老闆說『我不會把你當老闆，我會把你當我的阿姐！』那個同事就直接被升到副廠長」。

（threads@mesona428）