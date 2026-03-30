同事炒股午睡看球賽！實際工作2小時反高薪招妒忌　網民︰他值得

職場求生技能非常重要，甚至是會比同事更高薪酬的關鍵。台灣1名打工仔表示，同事每日上班狂做私務，包括看股票、看球賽、午休多睡10至15分鐘，去到下午2時至4時才「會處理一下工作上的事情」，之後就吃下午茶和等下班，月薪比樓主多5,000新台幣（約1,200港元），原來對方「會講英文……很偶爾會需要去跟外國廠商開會」，有關情況令樓主感到心理不平衡。



許多網民不認同樓主的想法，留言指「不平衡什麼？他可以英文開會，你不行」、「這很正常吧，他就比你有用」、「因為他對公司來說是有產值」。



同事每日上班看股票、看球賽、午休多睡10至15分鐘，去到下午2時至4時才「會處理一下工作上的事情」，月薪卻比樓主多出5,000新台幣（約1,200港元）。（AI生成圖片）

同事每日近乎無所事事

樓主在「Dcard討論區」形容，旁邊同事「每天上班都在打混」，早上先看股票，有賺錢就購買彩券，「然後開始看球賽看到中午吃午餐，午休必定多睡10至15分鐘才甘願起床」，之後跑去廁所「蹲個20分鐘才出來」，大概下午2至4時「會處理一下工作上的事情」，「接下來開始吃下午茶、等下班」。

為何同事無做事月薪反更高？

該名同事為何每日天上班時無所事事，但月薪卻比樓主多出一大截？原來是因為他「會講英文」 ，即使他們職務內容差不多，但同事偶爾需要去跟外國廠商開會，但樓主認為「不至於可以到每個月平均都多領5,000新台幣吧？覺得有點不平衡」，疑惑是否需要報讀課程投資自己。

該名同事「會講英文」 ，即使和樓主的職務內容差不多，但對方偶爾需要去跟外國廠商開會，月薪卻多出5,000新台幣（約1,200港元）。（AI生成圖片）

網民︰你會做的他都會，但他會的你做不到

帖文引來大量網民討論，「（懂英文）在台灣確實很有用」、「那你趕快學呀」、「沒什麼好不平衡的，你會做的他都會，但他會的你做不到，所以他值得更多」、「多幾萬新台幣都有可能」。

（Dcard討論區）