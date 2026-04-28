同事上班狂玩手機上司竟加入　認真女斥歪風反遭網民批「太奴性」

一名女網友表示，在公司辦公室內發現有數位同事經常於上班時間滑手機、聊天，甚至團購訂飲料，主管對此卻未表達意見，偶爾還會參與聊天。



由於她習慣優先完成工作再放鬆，這種氛圍讓她開始質疑自己是否過於緊繃，也懷疑認真工作的意義。此貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

同事上班悠閒 主管未干涉還加入引疑惑

女網友在「Dcard」以「同事上班一直滑手機、聊天，結果主管也不管，是我太認真嗎？」為題發文，描述辦公室內有幾位同事上班時常滑手機、聊天，還會揪團訂飲料、討論劇情。她指出，雖然同事們仍有處理工作，但節奏明顯較慢，呈現「慢慢做也會完成」的態度。

原PO表示，自己習慣將事情處理完才放鬆，因此對同事的工作態度感到不習慣。她進一步指出，主管對此現象並未表示意見，有時甚至會加入聊天。這使她開始懷疑，是否「看起來輕鬆」才是目前職場較受歡迎的模式，進而質疑自己努力工作的必要性。

該貼文經曝光，網友們紛紛留言表示：

「別人就是能完成工作啊，管好你自己」

「他沒拖到工作的話想怎樣應該都不干別人的事，尤其是如果主管沒意見你急什麼w」

「人家有工作做完就好了啊，怎麼做完是別人的事」

「這主管超好欸，事情有做好就好了啊，何必管那麼多呢」



亦有網友提到：

「不要那麼奴，如果可以輕鬆來，就輕鬆處理」



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