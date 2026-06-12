陌生人PayMe $1500稱過錯數！女生轉走憂變洗黑錢　立即通知銀行

愈來愈多網上轉帳平台，市民轉帳或收款時要小心！本港一名女生在Threads表示，6月5日收到一名陌生人的WhatsApp訊息，聲稱自己按錯號碼，不慎透過PayMe轉帳1,500元給她，希望樓主交還。樓主見狀檢查自己帳戶，的確收到該筆1,500元，「但實在太多騙案啦，我都唔敢信」，並將該筆1,500元和帳戶餘下款項一次過轉到自己銀行戶口，「又真係好似轉到」，樓主在網上詢問是否騙案。



樓主收到陌生人的WhatsApp訊息，聲稱自己按錯號碼，不慎透過PayMe轉帳1,500元給她，希望樓主交還。（Threads@chingnam11圖片）

網民質疑變洗黑錢

許多網民在帖文留言，「你𠵱家轉咗返自己戶口，咁你一定要聯絡埋你間銀行備案，否則你都會有嫌疑」、「點解會有人試入唔入到自己銀行咁搞笑，啲錢一定入到自己銀行戶口，問題係啲錢係咪黑錢呀」、「不讀不回，唔好用筆錢」。

樓主見狀檢查自己帳戶，的確收到該筆1,500元。（Threads@chingnam11圖片）

女生通知滙豐銀行 建議該名陌生人向PayMe平台求助

樓主事後指出，自己已經通知滙豐銀行，同時建議該名陌生人向PayMe平台求助，對方回覆已經聯絡PayMe。

發現轉錯錢 可聯絡PayMe解決

PayMe官方網頁說明，用戶只可以取消未存入收款人錢包的待處理交易，可於「通知」分頁上選取想取消的待處理交易，一旦交易完成，將無法被取消，成功處理的款項將直接存入收款人的錢包，並且無法撤回。如果用戶向錯誤收款人付款，請聯絡PayMe，官方會嘗試聯絡收款人，協助取回交易款項。

樓主將該筆1,500元和帳戶餘下款項一次過轉到自己銀行戶口，「又真係好似轉到」，同通知銀行。（AI生成圖片）

不歸還錯轉款項可能要承擔刑事責任

根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。

（Threads@chingnam11）

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路不拾遺當然是美德，但在電子支付世界要小心，因隨時好心做壞事！本港1名女生在網上表示，年初三（19日）當日發現其PayMe帳號收到陌生人發出涉及200元的轉帳通知，內容指出「Lai See from my Mummy」，意即有人將母親給予的200元利市轉發給該名女生，隨後她收到對方英文訊息，自稱發錯錢，希望她拒絕接收，女生聞訊照做，笑言自己「幾敬佩自己無貪佢同路不拾遺呢種精神」，並當作積福，「希望我馬年會行大運」。



但許多網民留言指樓主的行為並不恰當，「唔好先收對方錢，然後再還畀對方，有機會洗黑錢，最穩陣直接拒收或通知銀行處理」、「雖然你係做咗件好事，不過下次叫佢聯絡返PayMe個客戶服務保障返你好啲！始終𠵱家太多騙徒」、「其實最理想應該係通知PayMe，所有嘢由PayMe搞就最穩陣」。



陌生人誤將母親給予的200元利市轉發給樓主，聲稱「我好像發錯錢了，請你拒絕接收」。（threads@angel_kwiyomi圖片）

樓主在threads表示，年初三（19日）當日發現其PayMe帳號收到來自陌生人200元的交易通知，內容提及「Lai See from my Mummy」，但旁邊有1個小鎖頭圖案，相信有人誤將母親給予的200元利市轉發給樓主，但款項仍是「待處理」交易，等待樓主領取，尚未完成轉帳。

自稱發錯錢 要求樓主拒收

隨後樓主再收到對方訊息，今次內容提及「Sorry, look like I sent the payment wrong, would you please refuse it」（對不起，我好像發錯錢了，請你拒絕接收），同時顯示「-200」和小鎖頭圖案，狀態仍然都是「待處理」，相信等候完成拒絕接收。

樓主表示「諗咗幾秒就即刻過返俾佢」，有網民留言指「唔好先收對方錢，然後再還畀對方，有機會洗黑錢，最穩陣直接拒收或通知銀行處理」。（AI生成圖片）

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陌生人PayMe $200稱派錯利市？女生按要求拒收 網民急提小心惹禍