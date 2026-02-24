陌生人PayMe $200稱派錯利市？女生按要求拒收　網民急提小心惹禍

路不拾遺當然是美德，但在電子支付世界要小心，因隨時好心做壞事！本港1名女生在網上表示，年初三（19日）當日發現其PayMe帳號收到陌生人發出涉及200元的轉帳通知，內容指出「Lai See from my Mummy」，意即有人將母親給予的200元利市轉發給該名女生，隨後她收到對方英文訊息，自稱發錯錢，希望她拒絕接收，女生聞訊照做，笑言自己「幾敬佩自己無貪佢同路不拾遺呢種精神」，並當作積福，「希望我馬年會行大運」。



但許多網民留言指樓主的行為並不恰當，「唔好先收對方錢，然後再還畀對方，有機會洗黑錢，最穩陣直接拒收或通知銀行處理」、「雖然你係做咗件好事，不過下次叫佢聯絡返PayMe個客戶服務保障返你好啲！始終𠵱家太多騙徒」、「其實最理想應該係通知PayMe，所有嘢由PayMe搞就最穩陣」。



收到來自陌生人200元交易通知

樓主在threads表示，年初三（19日）當日發現其PayMe帳號收到來自陌生人200元的交易通知，內容提及「Lai See from my Mummy」，但旁邊有1個小鎖頭圖案，相信有人誤將母親給予的200元利市轉發給樓主，但款項仍是「待處理」交易，等待樓主領取，尚未完成轉帳。

自稱發錯錢 要求樓主拒收

隨後樓主再收到對方訊息，今次內容提及「Sorry, look like I sent the payment wrong, would you please refuse it」（對不起，我好像發錯錢了，請你拒絕接收），同時顯示「-200」和小鎖頭圖案，狀態仍然都是「待處理」，相信等候完成拒絕接收。

樓主聞言照做︰新年流流當積福

樓主笑言有人過錯利市錢，自己「諗咗幾秒就即刻過返俾佢」，敬佩自己沒有貪心和路不拾遺精神，「加上新年流流當積下福」、「希望我馬年會行大運」，同時提醒大家小心過數，「未必個個會退返俾你㗎」。另外，中間有一筆31元支出，相信和事件無關。

網民︰雖然你係好好心，不過行返流程好啲，保障吓自己

帖文引來大量網民討論，卻指出「對方應該要搵銀行出返要求俾你，你再同銀行確認個退款要求冇問題，你先按指示退返俾對方。唔好貪方便就咁㩒返俾佢，𠵱家太多騙案，凡事小心啲處理，更何況係對方話自己㩒錯，咁佢咪花下心力按正常程序拎返啲錢」、「下次唔好住，搵返銀行跟」、「雖然你係好好心，不過行返流程好啲，保障吓自己」。

