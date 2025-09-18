用PayMe轉錢予朋友　港男做錯1事失$720：我究竟可以幾黑仔？

轉帳要小心核對資料！有港男於網上發文大呻，他日前使用PayMe轉帳720元給1名女性朋友，已核對兩次電話號碼應該正確無誤，但轉錢出去後畫面突然出現1名男性頭像，名字亦完全不相符，結果朋友並無收到該筆款項。



港男立即聯絡客服，客服指出「請理解有關的款項一旦成功轉帳便不能取消」，但會嘗試在20個工作天內聯絡收款方，詢問對方是否有意願退還款項。港男無奈道：「咁人哋唔肯，咁我可以點呢？我究竟可以幾黑仔」。



PayMe回覆《香港01》時表示，經核實，確認相關用戶當時輸入了錯誤電話號碼，並提醒用戶有責任在轉帳時核對資料正確無誤。



該港男於Threads發文表示：「大家用PayMe要小心！黑仔嘅事畀我遇上。」

PayMe轉錢予朋友 入錯電話誤傳另1人

港男指出，當時要轉720元給1名女性朋友，核對了兩次電話號碼應該正確無誤才轉出，「點知send出去出現1個男人頭像！個名完全唔關事」，他立即詢問朋友，並聯絡PayMe客服。

港男失720元嘆「黑仔」 客服：聯絡收款方問會否退錢

港男向PayMe客服查詢，「咁其實我都唔明點解會send錯錢，重點PayMe話要問收錯錢個人會唔會退返啲錢，我真係黑人問號。咁人哋唔肯，咁我可以點呢？」，嘆道「我究竟可以幾黑仔」，又問網民「其實有無人試過類似情況」。

港男與PayMe客服對話過程▼▼▼

網民建議：掃有frd頭像的code保險啲

有網民建議，「安全起見，叫對方畀PayMe code才畀錢」、「掃有frd頭像的code保險啲」、「我試過send錯，但銀碼不多，同對方講send錯要退回，如果不退，銀行話可以報警備案」。

客服表示嘗試在20個工作天內聯絡收款方，詢問對方是否有意願退還款項。港男無奈道：「咁人哋唔肯，咁我可以點呢？」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

（Threads@ernest_clc）