沙漠自駕遊爆胎獲救！夫妻跨越3200公里兌現承諾　送炸雞花束報恩

河南一對夫婦自駕遊途經內蒙騰格里沙漠時不幸爆胎，危急關頭獲汽車品牌售後團隊免費往返400公里救援。脫險後，夫婦二人一直記得這份救命之恩，喊話要給品牌方「加雞腿」。結果他們真的從新疆喀什驅車逾3,200公里前往寧夏銀川，親手向救援人員送上2隻鮮活大公雞與「炸雞腿花束」，來親自兌現承諾。「千里報恩」事件隨即引發網民熱烈討論。



夫婦二人一直記得這份救命之恩，喊話要給品牌方「加雞腿」。（抖音影片截圖）

夫婦二人一直記得這份救命之恩，喊話要給品牌方「加雞腿」。（抖音影片截圖）

夫妻自駕遊沙漠遇險 汽車爆胎手機沒訊號

事發於內地「五一」黃金週假期，來自河南鄭州的張先生與妻子駕駛其「極氪（ZEEKR）」電動車前往騰格里沙漠自駕遊。途中張先生駕駛時專注欣賞周邊沙漠風光，未留意到路面坑洞，導致車輛軋過後車輛爆胎。雖然車上備有補胎工具，但由於輪胎破損創口過大，無法自行修補，當時夫婦二人正身處荒無人煙的荒漠深處，手機也接收不到網絡訊號。張先生無奈之下，被迫向外徒步約1公里，才成功接收到微弱訊號，隨即撥打了極氪的售後求助電話。

「五一」黃金週假期，夫婦二人駕駛其「極氪（ZEEKR）」電動車前往騰格里沙漠自駕遊。（抖音影片截圖）

途中張先生未留意到路面坑洞，導致車輛軋過後車輛爆胎。（抖音影片截圖）

極氪接報即刻救援 免費往返400公里

極氪銀川售後服務中心接報後，由於事發地點偏遠，即刻啟動緊急救援機制，安排拖車趕赴現場。但由於拖車法例規定只能有一名乘客跟車，極氪又額外加派專車來接另一人。全程高達200公里，往返需要行駛400公里。最終，救援隊伍安全且免費地將這對夫婦及故障車輛送到寧夏銀川。

兩人帶了同兩隻活生生的大公雞，以及一束用真炸雞腿精心紮成的花束、錦旗與獎狀。（抖音影片截圖）

夫婦大讚售後服務 千里迢迢「加雞腿」

獲救後，夫婦二人大讚其售後服務，並表示一定要給店家加雞腿。兩人為了兌現諾言，趁着自駕遊行程，特意帶同2隻大公雞，以及一束用真炸雞腿精心紮成的花束、錦旗與獎狀，從新疆喀什出發，驅車逾3,200公里到極氪銀川分店，親自將這份「大禮」送到參與救援的工作人員手中。

兩人親手將禮物送上。（抖音影片截圖）

網民：質樸報恩打動人心

事件在網絡流傳後，不少網民直言被這份質樸的謝意打動，表示「千里迢迢送活雞，沒有華麗的包裝，全是用心與真情」。亦有網民認為，危難時伸出援手，脫險後不忘恩情，這種雙向善意，遠比任何市場營銷策略都更深入人心。

相關報道：內地女搭港鐵不適險暈倒 嘔吐獲職員幫助 感動呼體會香港的溫暖

港人都有顆「一方有難，八方支援」的熱心！有內地女生於網上發文分享乘搭港鐵遇到的好人好事，指出乘搭東鐵綫時體力不支、渾身冒冷汗、差點暈倒，還在沙田站月台嘔吐，其後獲港鐵職員關心與幫助，幫忙拿嘔吐袋及紙巾、倒溫水、給糖果。她感覺身體好轉後上車繼續行程，才過了1站身體又撐不住，幸得1位男乘客立馬攙扶，她感動道：「1次身體不適，又體會到了香港這座看似冰冷城市的溫暖。」



網民讚揚，「香港是好地方」、「看起來很冷的1座城市，其實是外冷內熱，但是如果你有需要，大家都會伸出援手，保重自己」，又盼內地女「好好休息，早日康復」。



有內地女於網上發文分享乘搭港鐵遇到的好人好事，指出乘搭東鐵線時，她體力不支、渾身冒冷汗、差點暈倒，還在月台嘔吐，其後獲港鐵職員關心與幫助。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港遇到的溫暖」為題發文表示，「人生第一次差點暈倒，發生在東鐵綫上，卻讓我感受到香港這座城市的溫度」。

內地女搭港鐵不適險暈倒 嘔吐獲職員幫助

內地女憶述，當時體力不支、渾身冒冷汗，隨便找個站下車，在月台座椅上休息，其間不適至嘔吐起來。港鐵職員見狀立馬過來詢問是否需要幫助，需不需要叫救護車，還細心幫忙拿嘔吐袋。

內地女憶述，在月台不適至嘔吐起來，港鐵職員見狀立馬過來詢問是否需要幫助，需不需要叫救護車，還細心幫忙拿嘔吐袋。（小紅書圖片）

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內地女搭港鐵不適險暈倒 嘔吐獲職員幫助 感動呼體會香港的溫暖