日孕婦暈倒墮軌險一屍兩命　五學生跳軌神救援　尋人報恩結局曝光

據日本TBS News Dig報導，這起驚險事件發生於去年11月的名古屋，在名鐵西尾線的一個無人車站、櫻町前站。



當時懷孕26週的孕婦木村慧，在月台候車時因突發性暈眩失去意識，整個人摔落軌道。

當時懷孕26週的孕婦木村慧，在月台候車時因突發性暈眩失去意識，整個人摔落軌道。（Unsplash@Rachel T）

孕婦暈倒意外跌入軌道 5名高中生見狀跳入軌道救人：

令人捏把冷汗的是，當時距離下一班列車進站，僅剩下短短的5分鐘，情況千鈞一髮。當時同樣在等車的男高中生相川悠維見狀，毫不猶豫地跳下鐵軌。當時他的腦中只有一個念頭：

必須在電車來之前把人救上來！

他與另外兩位男同學兼松郁京和村松泰成，和兩名高二女學生齊心協力，順利在電車到站前將孕婦安全救回月台上。

木村小姐獲救後被緊急送醫住院。幸運的是，在醫護人員的照料下母子均安，她也在今年1月14日順利產下一名重達2.97kg的健康男嬰。為了親自向這群見義勇為的學生表達謝意，木村小姐出院後透過社交平台發起尋人任務，最後順利找到這群見義勇為的高中生，贈送每人三千日圓（約150港元）的圖書禮券表達謝意。

對電視台採訪，木村小姐充滿感激地表示：

如果沒有這5位同學，我和寶寶可能都不在人世了。他們冒著自己的生命危險，第一時間跳下鐵軌救我，我真的有說不盡的感謝。

這份沒有一絲猶豫的勇敢，挽救了兩條寶貴的生命，也成為這群高中生最閃耀無價的青春回憶。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】