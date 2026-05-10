內地女搭港鐵不適險暈倒　嘔吐獲職員幫助　感動呼體會香港的溫暖

港人都有顆「一方有難，八方支援」的熱心！有內地女生於網上發文分享乘搭港鐵遇到的好人好事，指出乘搭東鐵綫時體力不支、渾身冒冷汗、差點暈倒，還在沙田站月台嘔吐，其後獲港鐵職員關心與幫助，幫忙拿嘔吐袋及紙巾、倒溫水、給糖果。她感覺身體好轉後上車繼續行程，才過了1站身體又撐不住，幸得1位男乘客立馬攙扶，她感動道：「1次身體不適，又體會到了香港這座看似冰冷城市的溫暖。」



網民讚揚，「香港是好地方」、「看起來很冷的1座城市，其實是外冷內熱，但是如果你有需要，大家都會伸出援手，保重自己」，又盼內地女「好好休息，早日康復」。



有內地女於網上發文分享乘搭港鐵遇到的好人好事，指出乘搭東鐵線時，她體力不支、渾身冒冷汗、差點暈倒，還在月台嘔吐，其後獲港鐵職員關心與幫助。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港遇到的溫暖」為題發文表示，「人生第一次差點暈倒，發生在東鐵綫上，卻讓我感受到香港這座城市的溫度」。

內地女搭港鐵不適險暈倒 嘔吐獲職員幫助

內地女憶述，當時體力不支、渾身冒冷汗，隨便找個站下車，在月台座椅上休息，其間不適至嘔吐起來。港鐵職員見狀立馬過來詢問是否需要幫助，需不需要叫救護車，還細心幫忙拿嘔吐袋。

內地女憶述，在月台不適至嘔吐起來，港鐵職員見狀立馬過來詢問是否需要幫助，需不需要叫救護車，還細心幫忙拿嘔吐袋。（小紅書圖片）

內地女休息後上車再感暈眩 獲男乘客攙扶

內地女感抱歉道，「很抱歉的在她（港鐵職員）拿來（嘔吐袋）之前，我吐在了站台（月台）上」，職員回說「沒關係，我們會處理，你坐着休息」，接着幫她倒溫水、拿紙巾，怕她吐完體力不支，給糖果她吃，一直陪伴她休息到感覺身體好些，還千叮嚀萬囑咐她買點電解質水喝，補充體力。

內地女隨後再上車繼續行程，才過了1站身體又撐不住，幸得1位男乘客立馬攙扶，她於目的地大埔墟站月台坐下休息，男乘客詢問她需不需要找職員，「我說沒事，休息一下就好」，表示感謝後男乘客才離開。

內地女說，港鐵職員一直陪伴她休息到感覺身體好些，還千叮嚀萬囑咐她買點電解質水喝，補充體力。（小紅書圖片）

內地女：體會到香港看似冰冷城市的溫暖

內地女感動道：「1次身體不適，又體會到了香港這座看似冰冷城市的溫暖。」她認為，香港一直很有秩序感，大家很多邊界感，故表面看起來冰冷，但她待在香港的9個月內，遇過不少香港人散發熱心與關懷。

內地女說，哪怕她聽不不太懂粵語，「香港的阿嬤阿公依舊會耐心用聽起來很怪的普通話跟我交流」，她透露馬上就要離開香港，坦言「還挺捨不得」，但計劃以後還是會常來玩。

內地女感動道：「1次身體不適，又體會到了香港這座看似冰冷城市的溫暖。」（資料圖片）

內地女估計：在地鐵密閉搖晃空間引發急性暈眩

內地女又解釋為什麼最終沒去醫院，因為覺得是腸胃不適，休息一下就好，後來查詢了一下症狀，估計是「急性前庭眩暈」，「前1天休息不太好，上午頭疼，又在地鐵密閉的搖晃空間，引發的急症」。

有網民認同香港人外冷內熱，分享經歷說「剛搬來生活的時候，試過在地鐵裏有人在我旁邊突然暈倒，我都還沒反應過來，周邊已經3、4個人衝過來」，眾人分工合作，「我被嚇到了，也被感動到了」。（《我要準時下班》劇照）

網民認同香港人外冷內熱 分享目擊助人過程

有網民認同香港人外冷內熱，分享經歷說「香港就是這樣，在路上大家各自保持距離，一有事就會聚集一起。剛搬來生活的時候，試過在地鐵裏有人在我旁邊突然暈倒，我都還沒反應過來，周邊已經3、4個人衝過來，1個按對講機告知車廂情況且明確告知車廂號、1個阿姨摸手按摩、1個大叔不斷呼喊，幾10秒後列車到站，職員已經準備好輪椅在門口了。這一切發生的太突然，我被嚇到了，也被感動到了」。