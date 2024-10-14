《黑神話悟空》白狐報恩是真的？男子10多年前救了牠　結局卻不同

一名男子10多年前救了一隻白狐狸。



沒想到狐狸竟然攜家帶眷來報恩，天天都會出現在男子家門口當保鑣、甚至還會抓老鼠，就這樣傳承四代從未停下，讓男子很是感動，直呼這是狐狸的報恩。

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

哈爾濱男10多年前救了白狐後 牠4代孩子皆主動來替男子守護家園（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，大陸黑龍江省哈爾濱市一名張姓男子於2010年初就開始救助野生動物，在2013年的時候他救了一隻被捕獸夾夾住的白狐狸，從此這隻白狐狸竟天天都跑到張男家門口幫他看家護院，甚至還會幫忙抓老鼠、守護稻田。

如今10多年過去，當初這隻白狐狸也生下了4代孩子，每一胎生的子孫都會像白狐一樣主動跑來張男家幫忙看守家園，讓他很是感動。

張男表示，他很感謝這隻白狐願意信任自己，所以每天他看到狐狸們出現在家門口，都會精心準備好吃的食物給牠們，當作是牠們十多年來一直守護自己的一點慰勞。

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影片在網路上掀起熱議，張男被一家四代狐子狐孫包圍的畫面讓不少網友相當羨慕，留言表示：

「萬物皆有靈魂說的都是真的」

「狐狸一定是知道你是好心人，所以這一家子全奉獻給你了」

「這伙食給得太好了，難怪白狐狸願意攜家帶眷來給你看家」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】