安徽女警私蓋公安印章　賒購煙酒茶涉款356萬　同局輔警也中招

內地發生一宗執法人員知法犯法的巨額詐騙案。安徽省定遠縣1名閆姓女警，在職期間私蓋公章向小商戶賒購大量名貴煙酒茶葉，同局的輔警亦被騙。苦主共15人，涉案金額高達356萬人民幣（約383萬港元）。雖然該名女警已於2025年因詐騙罪被判處有期徒刑8年，但目前仍有數百萬元貨款去向不明，引發苦主集體維權。當地官方今日（10日）正式成立聯合調查組介入，並向公眾誠摯致歉。



安徽省定遠縣1名閆姓女警，在職期間私蓋公章向小商戶賒購大量名貴煙酒茶葉。（AI生成圖片）

女警私蓋公章賒購高檔煙酒茶 同局輔警亦被騙

根據內地媒體報道，涉案女警員閆某在2021年至2024年間，利用職務之便，私自將定遠縣公安局刑偵大隊的公章，蓋於多份供貨合約內，她憑借這些蓋有公章的合約，向多名小商戶賒購大量高檔煙酒茶﹐甚至連同局輔警也未能倖免。

據調查，閆某當時以「局方招待用酒」為由，要求該輔警先行墊付2.4萬元人民幣（約港元）。法院判決文書顯示，這場詐騙案已導致15人受騙，涉案金額高達約356萬人民幣，儘管閆某已於2025年因詐騙罪被判處有期徒刑8年，但其詐騙的資產至今仍未被全數追回。其中一名受害商戶黃某在走投無路下，向內地媒體揭發事件，強烈要求官方回應。

涉事個體戶之一。（微博視頻截圖）

公安局回應引爭議：個人行為公安局無支付責任

定遠縣公安局早前回覆稱，涉案合約為閆某私蓋公章，屬於個人行為，直言「公安局無支付責任」。閆某雖為個人犯罪，但其使用了「機構公章」，商戶有理由相信其代表官方，因此「公安局是否完全免責」在內地法律界亦引發爭議。

定遠縣政府發表通報 表示已成立調查組

定遠縣政府發表通報，並表示已成立聯合調查組。（微博圖片）

定遠縣政府發表通報，對於案件帶來的惡劣社會影響「深感痛心」，並特向受損商戶及社會公眾誠摯致歉。官方宣佈目前已成立由縣紀委監委（香港稱縣紀律檢查委員會及監察委員會）、縣委政法委等部門組成的聯合調查組，除了全力追繳閆某的個人資產外，亦會安排專人為受害商戶提供法律援助。

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騙徒無處不在，市民切記要小心提防！1名香港女生在Threads發文表示，今年6月3日收到陌生人來電，當詢問對方身份時，她的手機剛好耗盡電源，令她有時間思考到底是誰致電。樓主稱一度以為對方是送貨員，但之前1天才訂貨，1個月後才會送遞上門，而電話充電期間再有人致電，是「同一個嘅6字頭」號碼，樓主才知道並非送貨。



樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，但相信對方是想詐騙。（AI生成圖片）

陌生來電稱欠債追數：上去做嘢

樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，無禮地詢問「喂！你15分鐘內返唔返到屋企？」。樓主直言：「返唔到喎！咩事？」對方聲稱樓主「爭人哋錢」，總數28,500元，自稱是受到1間財務公司委託「收返你條數」。樓主立即否認欠債，但對方準確說出其住址，意帶恐嚇；樓主再次強調沒有欠債，警告「你再打嚟我報警！」，對方反稱「你報啦！我𠵱家就上去做嘢！」，樓主聞言掛斷電話。

樓主備案處理

樓主在帖文形容對方「把聲兇神惡煞」，疑惑「點解佢會講得出我住邊？同埋我全名同電話？」，質疑就算欠下信用卡卡數，最多被公司罰息，「點會叫我15分鐘內返屋企還錢？我仲同你返屋企？被你斬？」，而且居住的大廈有保安，位於熱鬧地區，「勁多人同警察，你竟然話我知你想上樓做嘢」，最終備案處理。

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