賣屋搬入豪華養老院！退休夫妻慘遇昔日惡鄰　入住半年崩潰搬走

一個人有心理創傷，如何有錢都無法撫平傷口。居住在日本神奈川縣的鈴木昭夫和其妻子鈴​​木美智子（均為化名）同樣75歲，退休前是中學教師，每月退休金合共約40萬日圓（約1.9萬港元），加上積蓄，資產總額高達8,000萬日圓（約380萬港元）。他們30多歲購買的房屋變得殘舊，考慮到日後醫療和照顧問題，加上認為「把房子留給孩子們只會引發繼承糾紛」，所以夫妻決定賣屋，選擇入住一間豪華養老院，正當以為可以好好享受之際，卻變成噩耗開端。



該間豪華養老院設施一流。（AI生成圖片）

豪華養老院服務設施一流 入會費達2000萬日圓

該間養老院位於交通樞紐，鄰近有自然美景，從寬敞房間望出去，美麗庭院盡收眼底，而且播放古典音樂，公共設施包括大型公共浴室和健身房，私人廚師精心烹製美味佳餚。一流服務和設施當然需要龐大款項才能維持，鈴木夫妻入住時，需要支付2,000萬日圓（約95萬港元）入會費，之後月費達35萬日圓（約1.67萬港元），他們的退休金不足以應付所有開銷，一向節儉的他們仍選擇動用積蓄支付，形容「讓我們在人生的最後階段享受一下奢華吧」。

鈴木夫妻在養老院遇到昔日惡鄰。（AI生成圖片）

遇到舊鄰居 勾起心理創傷

然而，搬入養老院大約6個月後，情況急轉直下，美智子前往公共餐廳用膳時，見到一名舊鄰居，他們大約50年前新婚搬入首間公寓，該名鄰居惡意挑起鄰里糾紛，單方面針對鈴木夫婦，包括垃圾處理。惡鄰不但無視他們的問候，而且多次往他們住所陽台上扔垃圾，甚至向其他鄰居散布毫無根據的謠言。這種惡劣環境讓美智子痛苦不堪，最後他們被迫搬家。

夫妻被迫離開養老院

舊鄰居同樣入住該間養老院，雖然似乎沒有認出美智子，但美智子當年心理創傷再次浮現，導致每次見到對方都會心悸和食慾不振。昭夫注意到事件，立即和養老院職員溝通，但由於目前對方沒有造成直接傷害，職員難以介入，聲稱「不能干涉住戶之間的私事」。昭夫眼見妻子精神狀態每況愈下，日漸消瘦，心如刀割，決定和妻子離開養老院。

鈴木夫妻離開養老院，搬到其他地方。（AI生成圖片）

老爺慨嘆失去終老安樂窩

昭夫慨嘆「我做夢也沒想到，選擇了這個地方，以為這是人生最後的奢侈，卻萬萬沒想到會經歷這樣的痛苦，對於我們來說，真正的『終老之所』究竟是什麼，我打算從頭開始思考」。

對於我們來說，真正的『終老之所』究竟是什麼，我打算從頭開始思考。 鈴木昭夫（化名）

受訪者認為養老院人際關係同樣重要

根據日本內閣府發布的《老齡化社會意識調查》，老年人考慮搬家的最常見原因是「對自身健康狀況的擔憂」，有24.8%，其次是「覺得目前的住所不舒適」，則有18.9%，根據LIFULL senior Co., Ltd.等機構共同進行的《2025年養老院住戶現況調查》，除了費用和地理位置之外，老年人選擇養老院時最重要因素是「員工質素和氣氛（32.4%）」，許多人都對「住戶之間關係（24.2%）」表示擔憂，這表示除了一流設施之外，人際關係也會直接影響老年人的生活滿意度。

（THE GOLD ONLINE）

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許多人都有心理創傷，如何找到治癒方法成為一大難題。有港男分享爸爸的成長經，表示對方在內地出世，年幼時父親被批鬥死亡，他是長子，尚有5名弟妹，但母親拒絕照顧，將所有人交托祖母獨力照顧。父親當時只有10多歲，「最細個妹1歲都無，佢要照顧一家七口」，每天辛苦耕田，自己忍受飢餓，「都要搵啲粥水畀細佬妹食」。祖母過身後，他要做苦力養家，其後來港到地盤工作，每月出糧就寄錢回去，包括寄給母親，「自己就死慳死抵」。



弟弟們結婚，樓主爸爸將所有錢包括積蓄和工傷賠償寄給對方。之後又協助家人逐個申請來港，結果自己最遲結婚育兒，但家人「嚟到香港個個嫌棄佢，因為佢仔細老婆嫩，連阿媽睇佢唔起，覺得佢又老又窮，係負累」。



爸爸一直面對自己的成長創傷，直到60歲時突然有了決定，「話想改名換姓，連新名都諗咗」，新姓是當年協助他申請來港的恩人姓氏，新名則叫「天佑」，取其「天佑善人」意思。取得新身份證當天，「佢覺得自己重生」。港男形容自己傷心流淚，「想像唔到我老豆係點解頂住自己嘅童年陰影，盡佢最大努力帶畀我快樂嘅童年」。



許多網民留言安慰樓主，指「爸爸係付出型，只係遇人不淑，還好有你同媽媽一直陪住佢」、「睇到改名個度都有啲感動，祝福你爸爸」、「他把自己想要的童年放在你身上，他真的好厲害」。



家人來港後見到樓主樓主「仔細老婆嫩」，嫌棄他們一家家境貧窮，繼而疏遠。（AI生成圖片）

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