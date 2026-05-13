工作養家39年！退休男驚揭家庭零積蓄　妻自爆花錢方式讓他超崩潰

勞碌半生，當然希望退休後可以安享晚年，但未必人人能如願。日本1名65歲人夫年輕時努力工作，養家39年，把絕大部份收入上繳給妻子打理，退休金則有1,500萬日圓（約72萬港元），加上以為妻子平日應該有積蓄，夫妻可以安心享受退休生活。沒料到妻子道出殘酷真相，原來家庭沒有任何積蓄，妻子每月收到家用後，在日常生活中為丈夫和女兒準備最好東西，包括食材和日常用品，必要時還會動用丈夫獎金來補貼，所以沒有餘錢。男子了解真相後才明白，自己一直享受的豐盛飲食和舒適生活，都是以消耗積蓄作為代價。



勝美（化名）在1間中型企業工作多年，將每月薪金和獎金交給妻子秋奈（化名）管理，自己全心投入工作，沒料到家庭竟沒有任儲蓄。（AI生成圖片）

年收入700萬日圓

日媒於今年5月報道，65歲勝美（化名）在1間中型企業工作多年，年收入大約700萬日圓（約33萬港元），雖然不算高收入，但足以供養唯一的女兒上大學，全家每年去1次旅行。結婚39年以來，勝美將每月薪金和獎金交給妻子秋奈（化名），秋奈成為全職家庭主婦，勝美則全心投入工作。

人夫退休金達1,500萬日圓 以為「退休生活應該無後顧之憂」

勝美踏入退休年齡，退休金為1,500萬日圓（約72萬港元），秋奈今年61歲，在她年滿65歲之前，夫婦家庭每月可領取約19萬日圓（約9,200港元）年金，勝美以為退休金加上妻子平日應該有積蓄，「退休生活應該無後顧之憂」。

秋奈多年來購買良好食材和日用品，保障家人健康，花費不菲。（AI生成圖片）

妻子透露家中零積蓄

正當勝美詢問扣除生活開支後，每個月剩下多少錢之際，秋奈直言家中零積蓄。勝美大感驚訝，自己一直把月薪和獎金交給妻子打理，目前亦已還清女兒學費，「你都用完了嗎？真的一點都沒剩了嗎？」。

日常開銷高昂用光所有錢

秋奈解釋「把那些都用來支付日常開銷了」、「一直都依靠你的薪水維持生活，不夠的時候就用獎金來補足」。她並沒有胡亂揮霍，只是「好的食物需要好的食材」，揀選產地明確的蔬菜，調味料不含化學添加劑，肉類也要品質上乘，良好食材才能保障家人健康，除了食物開支之外，秋奈還會使用專業級廚具，清潔劑既環保，又不傷肌膚，床上用品都是高品質，因有助睡眠，相關家庭用品絕非奢侈品，反而是維持家人生活質素的「必要投資」。

妻子告知家中零儲蓄，表情沒有絲毫後悔或擔憂，反而一臉自豪，勝美則表現驚訝，相信妻子覺得自己完美地扮演家庭主婦的角色。（AI生成圖片）

妻子認為退休金足夠生活

秋奈重申丈夫努力工作，與其強迫自己存起月薪和獎金，忍受眼前的拮据，「不如用錢來改善我們家的生活」。秋奈更認為丈夫反正都有退休金，所以沒有問題，「我們有1,500萬日圓（約72萬港元），應該足夠了」。勝美見到妻子表情沒有絲毫後悔或擔憂，反而一臉自豪，相信她覺得自己完美地扮演家庭主婦的角色。

雙方家庭財務管理目標不同

日媒表示，勝美和秋奈的案例凸顯各自家庭財務管理目標，前者認為「剩下的錢都該存起來」，後者履行家庭主婦責任，「用收入為家人提供良好的生活，最後用退休金平衡收支」，雙方沒有相同理財價值觀，所以勝美才會對秋奈做法感到驚訝，他更意識到一直享受的豐盛飲食和舒適生活，都是犧牲儲蓄而得來。

日媒建議他們應該共同計算家庭開支，改變生活模式。（AI生成圖片）

60歲以上家庭資產中位數僅700萬日圓

根據日本金融資訊中央委員會發布的《家庭財務行為民意調查（2人及以上家庭調查）（2023）》，60歲以上家庭的平均資產為2,028萬日圓（約98萬港元），中位數更能反映實際情況，只有700萬日圓（約34萬港元），調查更顯示，21.0%的家庭表示「沒有資產（零儲蓄）」。

日媒籲家人共同計算開支 改變生活模式

日媒指出，勝美例子並不罕見，但他們仍有1,500萬日圓（約72萬港元），可以共同計算開支，秋奈應該轉向「用廉價食材做出美味菜餚」，雙方都不應該為「零積蓄」承擔責任，強調「這筆退休金是他們共同建立全新生活的第一次、也是最後一次機會」。

（THE GOLD ONLINE）