年輕媽媽帶2歲孩送外賣！孩子躺地扭抱哭鬧 　她崩潰喊：我才22歲

媽媽不易當，尤其是年輕媽媽要邊賺錢邊帶孩子，那就更為難了。遼寧大連1名22歲年輕媽媽帶着2歲孩子送外賣，其間孩子想要抱抱，但女子實在騰不出手，孩子委屈地躺在商場地上大哭，媽媽情急之下也崩潰大喊，甚至動手拉扯孩子，甚至怨道：「我才多大，我才22（歲），第二天不用上班啊？要我養啊！」場面令人心酸。



有人拍下現場情況的影片，其在後網上瘋傳而引發網民熱議，現時當地相關部門已介入，也有不少愛心人士也女子送物資，希望能向年輕媽媽提供援助。



22歲年輕媽媽帶着2歲孩子送外賣，因無法騰出手去抱孩子，結果孩子鬧脾氣躺地哭鬧，媽媽也情緒崩潰。（抖音@小 青）

媽媽情急之下在商場崩潰大喊，隨後用衣袖擦拭淚水，拉扯孩子繼續往前走。（抖音@小 青）

媽媽情急之下在商場崩潰大喊，隨後用衣袖擦拭淚水，拉扯孩子繼續往前走。（抖音@小 青）

年輕媽媽帶2歲娃送外賣

綜合內地媒體報道，事件發生於5月17日遼寧大連1商場內，從網上流傳的影片可以看到，該名年輕媽媽戴着頭盔手提3個外賣袋子，還要照看身旁的孩子。其間孩子想要抱抱，但媽媽實在騰不出手，眼看訂單要超時，孩子卻躺在地上委屈大哭，長期積攢的壓力瞬間把媽媽擊潰，她情急之下在商場崩潰大喊，哭訴：「你個大男人在外面玩，老婆孩子老婆養，多有意思啊？」隨後用衣袖擦拭淚水，拉扯孩子繼續往前走。

有熱心女途人見狀，連忙上前安撫這位年輕媽媽，還細心幫孩子整理好衣服，年輕媽媽對着手機說道「去死吧」等話語，隨後抱怨道「我才多大，我才22（歲），第2天不用上班啊？要我養啊」，身旁的路人紛紛投以憐憫目光。

有熱心女途人上前安撫該名年輕媽媽。（抖音@小 青）

哭稱老公不養家 每天遊手好閒

據了解，這位年輕媽媽22歲，其丈夫26歲，每天遊手好閒、好吃懶做，養家的責任都壓到媽媽身上，孩子也是她獨力照顧。因家中經濟狀況實在沒辦法維持，年輕媽媽只好出來送外賣兼錢。事件發酵2天後，至5月19日，當地傳媒引述知情人士透露，相關部門已經介入，不少愛心人士也主動為這對母子送生活物資。

評論區網民反應截然不同

影片透現出年輕媽媽的慘況，在網上引發極大迴響。但網民反應兩極，不少人表示：「孩子有什麼錯？這種情況為什麼要生孩子？」、「哎，歲的孩子啥也不懂，吼他有什麼用？」、「孩子真的太遭罪了，這輩子可怎麼辦啊？」。也有不少網民站在媽媽的角度評論，直指「我不上班就1個人帶孩子有時候也快瘋了，更何況她還要謀生計」、「都把孩子帶在身邊了，怎麼可能不愛孩子」、「她應該是太累了，情緒繃不住了」。