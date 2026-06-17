日5少年用街頭滅火筒救火　4消防車出動　到場傻眼：你們居然懂用

火警可大可少，應學懂使用滅火筒！6月1日，日本愛媛縣一處居民區因雜草燃燒發生火災。在附近讀者的5名初中三年級放學回家途中發現起火，馬上利用路邊的滅火器將大火撲滅，消防出動4輛消防車及1輛救護車到場，發現火勢已熄滅，驚訝道「你們居然會用滅火器」，獲當地消防部門高度讚揚。



新居濱市立東初級中學的5名中三年級放學回家途中發現火情，利用街頭滅火器迅速將大火撲滅。（AI生成圖片）

結伴放學驚見膝蓋高烈焰 秒取滅火筒救火

事發於發生在6月1日下午2點半左右，地點位於新居濱市南小松原町，距離新居濱市立東初中約500米，同為14歲的中三男生平井愛久、藤田燈真、堀田伊織、前神綾世和森本那稀結伴回家，途中發現路邊草叢冒出濃煙。走近一看，只見火焰已竄至膝蓋高。

遇上火警才年們並未慌亂，由於該處是每天上學必經之路，眾人立刻聯想到大約30米外的紅色金屬箱設置有街頭滅火筒，一行人即自行滅火，在消防員趕到前已將火烈火撲滅。率先拿取滅火筒的藤田透露，他小學四年級時曾參加過學校的火警演習學用滅火筒，沒想到真的在關鍵時刻派上用場。

其中1名學生熟練地運用滅火器對準火焰進行噴射，在消防車趕到前便成功將烈火撲滅。（AI生成圖片）

消防讚精彩成就 少年坦言：大家在身邊才不害怕

火警中一共出動了4輛消防車及1輛救護車，消防員到場時意外發現火勢已熄滅，大讚5名初中生見義勇為，更驚訝道「真厲害，你們居然會用滅火筒」。

新居濱市消防署隨後已計劃向這5名英勇的少年頒發感謝狀，表彰他們守護社區的安全。（AI生成圖片）

5名初中生也「有段故」，他們是兒時好友，升中後被分到不同班別，依舊每天一起放學。他們笑言如果當時獨自一人，很可能已嚇得逃跑。新居濱市消防署隨後已計劃向這5名少年頒發感謝狀，表彰他們守護社區的安全。

相關文章：搜救演習救遇溺民眾！警犬見「老熟人」即掉頭 拿走救生圈勁爆笑

警犬在警務工作中扮演着重要角色，會協助警方進行巡邏或搜救等任務。內地有警局日前進行水上搜救演習訓練，當時一名警員假扮成遇溺民眾，有警犬叼着救生圈，游向對方救援。惟牠其後發現遇溺者原來是熟悉的警員後，馬上拿走救生圈掉頭離開，片段曝光後引來網民爆笑，紛紛指警員和警犬似是有私人恩怨，又笑稱「故意挖坑增加工作量的同事不值得拯救」。



內地有警員扮作遇溺民眾，有警犬叼着救生圈趕救援，牠發現對方是熟悉警員後即掉頭掀議。（微博影片截圖）

警員假裝遇溺民眾 警犬叼救生圈趕往救援

綜合內媒報道，河南淅川縣有警局日前進行水上搜救演習，一隻名叫巴萬的警犬亦被安排參與訓練。從現場拍攝片段所見，當時一名警員假扮成遇溺民眾，從水中不斷呼喊「救命」，而巴萬見狀原本叼着救生圈奮力游向對方救援。

河南淅川縣有警局日前進行水上搜救演習。（微博影片截圖）

當時一名警員假扮成遇溺民眾，從水中不斷呼喊「救命」。（微博影片截圖）

當時一名警員假扮成遇溺民眾，從水中不斷呼喊「救命」。（微博影片截圖）

警犬巴萬叼着救生圈，奮力游向對方救援。（微博影片截圖）

見遇溺民眾是「老熟人」 警犬即掉頭離開

不過當巴萬游到中途，發現水中遇溺民眾原來是「老熟人」時，竟然直接掉頭離開，還順手拿走了救生圈，讓還在水中的警員無奈不已，在救生艇上的領犬員更不解稱「這到底是在幹嘛？」

全文：搜救演習救遇溺民眾！警犬見「老熟人」即掉頭 拿走救生圈勁爆笑