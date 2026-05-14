蒙面笨賊偷車狂撼大麻店爆竊　潑汽油縱火慘「惹火燒身」狂奔逃命

美國密西根州門羅（Monroe）一家大麻零售店日前遭人闖入搶劫與縱火，警方正在追捕嫌疑人。



根據店家的CCTV畫面，2名蒙面人駕駛吉普車衝撞店門後闖入，並在現場潑灑汽油引發火災。過程中，一名男嫌犯疑似因汽油或火勢波及而「火燒身」，倉皇逃走。

蒙面人闖大麻店行竊縱火逃逸

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根據《FOX 2 Detroit》，事件發生於5月10日凌晨1時許，警方接獲通報指出，有車輛衝入「Pure Cannabis Outlet」商店的建築內，且情況看似並非單純車禍，而是蓄意犯案。

目擊者向警方表示，至少2名身份不明的嫌犯在犯案後從店內逃出往南一路狂奔，之後搭上一輛在外接應的深色車輛逃逸。不久後，消防警報也通知警方，店內發生火災。

警方抵達現場時，發現一輛吉普切諾基（Jeep Cherokee）車輛半卡在店面內，店內的自動灑水系統正在運作。警方表示，該輛吉普車是嫌犯在底特律偷來的。店家事後指出，灑水設備發揮關鍵作用，避免建築遭大火吞噬。

目前警方正在調查這起事件，呼籲知情人士主動聯繫調查單位或匿名檢舉。店家也宣布懸賞2.5萬美元（約20萬港元），希望民眾提供能協助逮捕嫌犯的線索。

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