河南10歲童玩火引爆油桶變火人　全身60%燒傷ICU留醫　母悲痛自責

河南發生1宗令人揪心的燒傷慘劇。當地1名10歲男童奕欽（化名）在家中玩火燒楊絮，火勢意外引燃了門口的膠柴油桶，他被波及渾身著火變成「火人」。母親發現他時「整個面部都黑了」，即將他送院搶救。男童送院後班認全身60%燒傷，其中40%屬於最嚴重的三度燒傷，留醫深切治療部（ICU）10多天，已接受3次植皮手術。男童母親極自責，「每次看到他我都很後悔，後悔沒有保護好他」，她透露兒子說很想上學，也想到上海看。



男童全身高達60%面積被嚴重燒傷，留醫深切治療部10多天。（抖音影片截圖）

楊樹棉絮是有機纖維，燃點低、燃燒快。（抖音影片截圖）

玩燒楊絮意外燃點柴油桶 母見兒子面部燒黑悲痛自責

事發於5月2日，河南濮陽10歲男童奕欽（化名）在家玩火燒楊絮（楊柳科植物種子依附的白色絨毛）時，意外引燃了的膠油桶。據男童父親憶述，膠桶爆炸後他立刻衝上前撲滅火勢，但兒子當時已經被嚴重燒傷，他害怕對孩子造成二次傷害，完全不敢碰孩子，很怕一碰他身上的皮就會脫落。

男童母親日日以淚洗面，自責沒有保護好兒子。她痛心回憶，當時兒子面部已被燒黑，雙手更當場失去活動能力，場面慘不忍睹：

每次看到他我都很後悔，後悔沒有保護好他。

男童母親日日以淚洗面，自責沒有保護好兒子。（抖音影片截圖）

ICU傳出兒子叫喊聲 父母醫院鋪墊子睡

奕欽被送進ICU前，父母曾安慰他，承諾會在門外守候，誰知一等就是十幾天，期間不斷傳出孩子喊疼的叫聲，令父母既自責又痛心。母親因此終日無法入睡，兩夫妻晚上在醫院鋪墊子在地上睡，醫療費已花近20萬人民幣（約23萬港元），還要籌措手術費，「能借錢的都借了」。

奕欽被送進ICU前，父母曾安慰他，承諾會在門外守候。（抖音影片截圖）

主治醫生表示，男童屬於極度嚴重的特重燒傷。（抖音影片截圖）

全身60%面積燒傷 已做3次植皮手術

主治醫生表示，男童屬於極度嚴重的特重燒傷，全身燒傷面積不僅高達60%，且傷口極深，其中有40%屬於最嚴重的「三級燒傷」。

男孩入院只1個月就已經做了3次植皮手術，甚至由於燒傷面積過大，第1次手術甚至沒能完整做完。醫生強調，雖然男童已暫時保住性命，但後續還需要進行多次植皮手術。

相關報道：重慶動物園活兔活雞餵蛇嚇哭孩童 園方回應非血腥表演 網民激辯

動物園用活物餵蛇，是否合適？內地重慶動物園兩棲爬行動物館日前驚傳「血腥一幕」，有遊客反應園方在毫无遮擋下，直接將活兔、活雞餵飼蛇類，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭，遊客質疑園方刻意安排「血腥表演」來博取眼球，相關話題隨即在社交平台引發熱議。



動物園對此做出回應，強調此舉只是遵照蛇類自然習性的常規飼養操作，並非表演，同時承諾會調整餵食時間、加強遮擋，減少血腥畫面對遊客造成影響。事件也在網絡上掀起兩極激辯，有網民直言「活物飼餵也太殘忍了」，也有認為「這是順應生物天性」。



重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（網上圖片）

重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（網上圖片）

重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（網上圖片）

活物餵蛇嚇哭孩童惹爭議 園方調整餵食安排

綜合內地媒體報道，有遊客早前到重慶動物園兩棲爬行動物館參觀時，發現工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示，現場多名孩童被嚇至大哭，家長紛紛批評場面過於殘忍，質疑園方把活體餵食當成表演吸引人流。

重慶動物園兩棲爬行動物館直接將活兔、活雞餵飼蛇類，巨蟒撲殺生吞過程不僅令遊客感到不適，還有孩童當場被嚇至大哭。（AI生成图片）

面對外界排山倒海的質疑，重慶動物園於6月4日作出正式回應，園方強調，每月定期進行活體餵食，純粹是為了遵照並配合蛇類的自然捕食習性與進食需求，絕非刻意安排的商業表演。同時園方承諾，考慮到遊客觀感，後續會調整餵食時間，將其安排在清晨或閉園前等遊客較稀少時段，並會優化並加強展區遮擋設施，平衡動物飼養與遊客觀感。

工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示。（網上影片截圖）

工作人員將活兔、活雞放進蛇類展區，蛇類隨即纏繞、絞殺並吞食獵物，全過程在遊客面前無遮擋展示。（網上影片截圖）

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重慶動物園活兔活雞餵蛇嚇哭孩童 園方回應非血腥表演 網民激辯