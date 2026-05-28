有片！林寶堅尼自焚全車陷火海傳巨響　目擊者：快走！別等下爆炸

「幾百萬的名車，沒了、沒了！」綜合內地媒體報道，5月24日下午約4時，廣州市天河區金穗路W酒店旁，有1輛林寶堅尼跑車在路邊起火，現場湧出大量濃煙，還傳來多次「砰、砰」爆炸響聲。目擊者拍片時驚訝高呼「林寶堅尼怎麼會被燒了？」，「有沒有人在裏面？希望沒事」，甚至嚇得激動爆粗，大喊「我x，你走啊，別等下爆炸」。消防員接報到場開喉灌救，事件中沒人傷亡。



5月24日廣州市天河區金穗路W酒店路旁，有1輛林寶堅尼跑車起火，湧出大量濃煙。（抖音@西瓜🍉租房）

路人見到林寶堅尼起火，紛紛掏出手機拍攝，更有甚者停車近距離觀望。（網上圖片）

燃起的火焰高達數米 黑煙直衝半空

有目擊事件的市民在網上留言，指該輛林寶堅尼在駛出金穗路隧道之際，車尾就已出現冒煙情況，火勢迅速蔓延，大半輛車身都被烈焰吞噬，火焰高達數米，濃煙直衝半空，時不時還能聽到車內發出「砰、砰」的爆炸響聲。現場不少路人見狀紛紛掏出手機拍攝，更有駕駛者停車近距離觀望，有人更惋惜指「幾百萬的名車，沒了、沒了！」。

林寶堅尼起火後，消防員接報趕至撲滅，事件中沒人傷亡。（抖音@西瓜🍉租房）

林寶堅尼後半段被燒的只剩下框架，剪刀門呈敞開狀態。（網上圖片）

從網上流出的影片可以看到，林寶堅尼後半段車身起火，2名消防員持喉封水灌救，火勢在短時間內被成功控制，明火被撲滅後，現場已拉起警戒線，地面上留有大量泡沫和水漬，林寶堅尼後半段被燒的只剩下框架，車體被燒的熏黑，剪刀門呈敞開狀態，相信事發時車內人及時逃出，而當局暫未有公布起火原因。