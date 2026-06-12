黑雨下中環碼頭熱心女撐傘護野鴿　肉身擋狂風暴雨　網民：好有愛

本港近日天氣不穩，天文台先後多次發出黑色、紅色和黃色暴雨警告信號，暴雨下野生動物都變「落湯雞」。



Facebook專頁「香港人」於今年6月9日上載一段影片，相信拍攝時間是之前一天（6月8日）正值黑雨警告生效，中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，明明「有瓦遮頭」，但1名長髮女子冒着暴雨， 手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。長髮女不時望向野鴿或四出西望，相信想為野鴿尋覓容身之所，但又似乎騰不出手移走野鴿。影片結束前，有另一把女聲表示「我哋搬走佢？」，相信是想幫手帶走野鴿。



黑雨下中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，1名長髮女子手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。（Facebook專頁「香港人」影片截圖）

黑雨下中環7號天星碼頭迎來狂風暴雨，1名長髮女子手持多袋物品走出戶外撐傘，用身體為旁邊野鴿遮風擋雨。（Facebook專頁「香港人」影片截圖）

專頁管理員：你是不是在黑雨時救了一隻鴿子？

專頁管理員在帖文指出，「你是不是在黑雨時救了一隻鴿子？」，相信引用近日爆紅的AI無厘頭邵氏風格武俠片，樵夫在雪山用醬板鴨救了一隻狐狸 ，之後醬板鴨或狐狸變化成人類，詢問樵夫「你是否在雪山救過一隻狐狸？」，因而引發一連串搞笑報仇報恩情節。

其他網民笑言「我是那隻鴿子，我來報恩的」、「我不是那一隻鴿，我是那一把傘」、「不是，我是那場黑雨！」、「我是地上嘅磚頭！」。

AI無厘頭邵氏風格武俠片「雪山救狐狸」近日爆紅。（網上圖片）

「你是否在雪山救過一隻狐狸」？近日雪山救狐短片強勢橫掃各大短影音平台，無厘頭情節令無數網友看了忍不住噴笑。（截取自小紅書）

實際上，這系列影片皆出自於AI，一開始在大陸社群平台上瘋傳，後來一路延燒到台灣，並在網友的大力分享與二創下迅速爆紅。復古的武俠畫風加上超展開的反轉劇情，成功抓住了網友的眼球，甚至衍生出眾多搞笑荒謬版本，瞬間演變成一場全台追更的AI連續劇熱潮。（bilibili@Houson猴姆獨家）

影片中，主角即便行善助人，卻反遭醬板鴨、雪山、核彈等奇葩角色尋仇。（bilibili@Houson猴姆獨家）

影片中，主角即便行善助人，卻反遭醬板鴨、雪山、核彈等奇葩角色尋仇。（bilibili@Houson猴姆獨家）

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網民激讚：好人好事

亦有網民大讚「好有愛」、「風雨同路」、「都是生命，值得尊重」、「好人好事」、「善良嘅人」。

（Facebook專頁「香港人」）

其他報道：暴雨｜珀麗灣地面積水成河 暖男孭起長裙女 目擊者大讚：好男人

本港近日暴雨連連，天文台先後多次發出黑色、紅色和黃色暴雨警告信號，暴雨襲港經常令人半身濕透，十分不舒適。有香港女生在Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」表示，最近在暴雨下「見到呢一幕勁感動」，又指當天在10分鐘前「明明勁好天」，「突然間嘭一聲就落大雨，係暴雨嗰種」。



地面有積水，長褲男子孭起長裙女子跨過積水。（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

暴雨下暖男孭女子跨過積水

樓主匆忙回家之際，見到「前面有條河」，相信暴雨引發積水，鄰居選擇澗水或大步跨過，但前方1名男士「係完全冇猶豫地，一下就孭起咗佢身旁嗰位女士行過去」，令她大讚「好Man好男人」、「天若無情，人間有愛」。

（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」）

全文：暴雨｜珀麗灣地面積水成河 暖男孭起長裙女 目擊者大讚：好男人