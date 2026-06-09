黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳　網民讚盡忠職守

【黑雨／紅雨／違泊／抄牌】本港連日暴雨，6月8日晚上天文台更一度發出今年首個黑色暴雨警告信號（黑雨警告），但惡劣天氣無阻警員盡忠職守。本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌，上載相片網民直指「黑雨都抄牌！」。



事件震驚網民，大讚警員「敬業」，「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「唔違泊咪無人抄牌囉」。



本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌。（網絡圖片）

本港6月8日晚上迎來大驟雨及雷暴，天文台6月8日晚上7時20分發出黃色暴雨警告，晚上7時50分改發紅色暴雨警告，至晚上8時35分改發黑雨警告，維持1小時。

黑雨下土瓜灣多車違泊 警員冒雨淋身抄牌

暴雨期間，本港多個Facebook群組、Threads帳戶都有網民轉載相片及影片，指黑雨下土瓜灣新山道有警員抄牌，留言「黑雨都抄牌」。

從相片見到，當時正下着大暴雨，土瓜灣新山道路邊有多部汽車違例泊車。雖然位置未有被簷篷覆蓋，但有1名沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。相片又見到，男警後方簷篷底下，站了多名警員。

沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。（網絡圖片）

男警後方簷篷底下，站了多名警員。（Facebook群組「香港藍色經濟圈」）

Threads流傳的影片則見到，另1條街道上多部違泊車輛被抄牌，上載影片者留言「抄牌無分天氣，黑雨照常營業中」。

另1條街道上多部違泊車輛被抄牌。（Threads@plutoniumok）

不過亦有網民上載報稱是被抄牌車輛的定額罰款通知書，顯示抄牌日期及時間為2026年6月8日晚上8時24分，當時屬於紅雨警告時段，黑雨警告仍未生效。

有網民上載報稱是被抄牌車輛的定額罰款通知書，顯示抄牌日期及時間為2026年6月8日晚上8時24分，當時屬於紅雨警告時段。（Facebook群組「香港藍色經濟圈」）

網民讚盡忠職守：400元罰款抵畀

其他網民看後議論紛紛，大讚警員「敬業」，「多謝警務人員在 極端天氣下挺身而出緊守崗位」、「辛苦晒，抵加人工」、「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。

另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「黑雨就可以違泊？」、「唔違泊咪無人抄牌囉」。

違例泊車定額罰款400元

在香港，違例泊車會被抄牌，目前違例泊車定額罰款為港幣400元。