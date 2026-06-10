暴雨｜集運包裹沾雨擺路邊　濕紙箱跌出番薯　網民驚：番薯都淘？

本港近日天氣不穩，天文台曾先後發出黑色、紅色及黃色暴雨警告信號，快遞郵件在暴雨下慘變「落湯雞」。有香港女生在Facebook群組「將軍澳主場」上載照片，顯示多個快遞包裹被放在路邊，紙盒被大雨淋得濕透破爛，其中1個跌出2條番薯，而番薯亦同樣濕透。



多個包裹被放在地面，其中1個紙盒濕透破爛，跌出的2條蕃薯同樣濕透。（Facebook群組「將軍澳主場」@Kwan Kwan）

網民：親，你的番薯已到達目的「地」

帖文引來許多網民討論，有人驚訝地稱「番薯都淘？」、「喺香港買番薯好貴嗎？」；另有人則笑稱「親，你的番薯已到達目的『地』」、「綠色集運袋似係拼多多」。不過，有人關注番薯狀況，恐怕它沾濕後「就嚟發芽」。

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@Chapman Chan）

番薯可經快遞平台從內地輸入本港

根據香港法例第207章《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》第4條的規定，輸入本港的植物必須先領有由漁農自然護理署發出的植物進口證及由原產地有關當局發出的有效植物檢疫證明書。但輸入供食用的水果及蔬菜等植物，則無需植物進口證或植物檢疫證明書，所以番薯理應可以透過快遞平台，從內地輸入本港。

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@邹围围）

出現發霉、腐爛或臭味 不可食用

至於番薯若貯藏在高溫、高濕的環境下導致發芽能否食用？台灣農業部農糧署曾解釋，萌芽會使水分、澱粉含量下降，影響口感、甜度和營養，剔除掉發芽的部位即可食用，一旦出現發霉、腐爛及臭味等情況，千萬不可食用。

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@Raymond Lo David）

早前報道多個包裹暴雨下被棄街頭 紙盒濕透變形

《香港01》早前報道，暴雨下，多個懷疑拼多多包裹被擺放在街頭，紙盒濕透，部份包裝嚴重變形，並已破損，街道上包裹霸佔半條街，疑似用以送貨的車則停在馬路。

（Facebook群組「將軍澳主場」）