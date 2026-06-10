暴雨｜珀麗灣地面積水成河　暖男孭起長裙女　目擊者大讚：好男人

本港近日暴雨連連，天文台先後多次發出黑色、紅色和黃色暴雨警告信號，暴雨襲港經常令人半身濕透，十分不舒適。有香港女生在Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」表示，最近在暴雨下「見到呢一幕勁感動」，又指當天在10分鐘前「明明勁好天」，「突然間嘭一聲就落大雨，係暴雨嗰種」。



地面有積水，長褲男子孭起長裙女子跨過積水。（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

暴雨下暖男孭女子跨過積水

樓主匆忙回家之際，見到「前面有條河」，相信暴雨引發積水，鄰居選擇澗水或大步跨過，但前方1名男士「係完全冇猶豫地，一下就孭起咗佢身旁嗰位女士行過去」，令她大讚「好Man好男人」、「天若無情，人間有愛」。

本港近日天氣不穩，天文台先後多次發出黑色、紅色和黃色暴雨警告信號，暴雨襲港，市民捧傘冒雨走到戶外地方。（示意圖/資料圖片）

網民：幾多對，持續愛到幾多歲

從樓主上載的照片可見，當地地面有積水，長褲男子穿着鞋子，而長裙女子則穿着有小踭的黑色鞋，但長褲男完全不怕鞋子濕透，直接孭起女方跨過積水，而前方則有其他人正撐傘經過。帖文引來許多網民留言，大讚該名男士「有愛」、「男士一定好愛位女士」、「幾多對，持續愛到幾多歲」。

（Facebook群組「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」）

其他報道：黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳 網民讚盡忠職守

本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌。（網絡圖片）

【黑雨／紅雨／違泊／抄牌】本港連日暴雨，6月8日晚上天文台更一度發出今年首個黑色暴雨警告信號（黑雨警告），然而惡劣天氣無阻警員盡忠職守。本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌，上載相片網民直指「黑雨都抄牌！」。



事件震驚網民，大讚警員「敬業」，「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「唔違泊咪無人抄牌囉」。



本港6月8日晚上迎來大驟雨及雷暴，天文台6月8日晚上7時20分發出黃色暴雨警告，晚上7時50分改發紅色暴雨警告，至晚上8時35分改發黑雨警告，維持1小時。

黑雨下土瓜灣多車違泊 警員冒雨淋身抄牌

暴雨期間，本港多個Facebook群組、Threads帳戶都有網民轉載相片及影片，指黑雨下土瓜灣新山道有警員抄牌，留言「黑雨都抄牌」。

從相片見到，當時正下着大暴雨，土瓜灣新山道路邊有多部汽車違例泊車。雖然位置未有被簷篷覆蓋，但有1名沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。相片又見到，男警後方簷篷底下，站了多名警員。

沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。（網絡圖片）

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