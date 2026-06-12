公廁沖水引發手腳大對決　衛浴大廠公布正解　強烈呼籲切勿貪方便

據日媒「Maidona News」報導，近日社交平台上一則「公廁馬桶的壓桿，該用手壓還是腳踩？」的貼文引發熱烈討論。



一名日本女網友發出一張坐式馬桶的照片，詢問大家面對高度略為尷尬的沖水桿會怎麼做。網友立刻分成兩派，手壓派直呼：

「反正都要洗手，當然用手」

「想到有人用腳就覺得噁心，我會先墊張衛生紙再壓」



據日媒「Maidona News」報導，近日社交平台上一則「公廁馬桶的壓桿，該用手壓還是腳踩？」的貼文引發熱烈討論。（Threads@kumie_0131）

但也有不少腳踩派網友坦言：

「無法信任別人，百分百都用腳踩」

「對不起，我這輩子只用腳踩」



這場論戰也一發不可收拾。有網友繼續留言：「坐式馬桶壓桿比馬桶座還高，要用腳踩，這姿勢也太驚人了吧？」另一名網友則表示：「用腳踩反而更不衛生，鞋底髒污會掉滿地。我以前上蹲式確實會順勢踩下去。不過，現在感應式和按鈕式的馬桶變多，也很少去碰壓桿。」

針對網友的爭論，日本知名衛浴大廠TOTO給出標準答案：「正確解答是要用手壓」。業者進一步解釋，無論蹲式或坐式馬桶，若民眾貪圖方便用腳踢或踩，力道過大很容易導致壓桿根部斷裂，或造成內部防水墊圈受損，如此一來會造成漏水或故障。為延長設備壽命並維護廁所品質，廠商強烈呼籲大眾務必使用手部按壓。

此外，TOTO也透露一個冷知識，這類傳統壓桿並非只能往下壓，其設計是「360度」都能使用，無論是哪個方向都可沖水。得知正解後，發文者笑稱，「自己一直都用手壓，未來也會維持這個習慣。但為了心安，決定以後都包一層衛生紙、由下往上拉沖水」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】