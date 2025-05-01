廁所為何經常排長龍？現代人使用時間比過往更久　研究揭背後原因

現代人有廁所越上越久的趨勢，常導致各處廁所大排長龍。日媒《AERA Digital》就報導，廁所要排隊等候已經不是女廁的獨有現象了，許多男廁也開始有排隊人龍發生。《AERA》表示，廁所已經成為許多人的獨處空間，尤其許多人會邊上邊滑手機，公司的廁所更有許多人進去只是為了「玩手機放鬆」。



現代人有廁所越上越久的趨勢，常導致各處廁所大排長龍。（示意圖／土資料圖片）

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這項議題在日本社群平台上引起熱議，有女生表示，自己除了邊上廁所邊玩手機外，也會進行補妝；一名男性上班族表示，工作期間唯一的休息時間就是去上廁所，所以喜歡在這「私人空間」獨處一會兒；另外也有在商場餐廳打工的學生表示，因為沒地方休息，還多次在廁所吃午餐或晚餐。

研究廁所現象的代表原田玲穗就指出，現代商業設施、辦公大樓和車站等，提供的廁所都不僅是排便的場所，更像是舒適放鬆的場所，讓現代人停留的時間更久。原田說道：

「許多人表示，在私人廁所的平均停留時間已增加到五分鐘左右。廁所不僅變得更加舒適、功能齊全，讓人們更容易在裡面放鬆身心，而且人們在廁所使用智慧型手機的方式似乎也發生了變化。」



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網路供應商NordVPN就曾調查，約有68%的日本人會在上廁所時同時使用手機。在十幾歲和二十多歲的人群中，廁所裡最流行的手機應用程式是Instagram，其次是TikTok，在三四十歲的人群中則是LINE。在所有年齡層中，YouTube是使用時間最長的平台。

近年則是短影音興起，雖然每個影片都很短，可是會一個接一個，容易讓人在廁所停留更久的時間。原田玲穗表示，為了緩解擁擠的狀況，除了優化廁所單間數量外，均衡整個設施的利用率並提高週轉率也相當重要。

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